UP Entertainment, en asociación con PixL Dos, presentó el canal de películas en español Cine Romántico en Samsung TV Plus y XUMO

ATLANTA, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- UP Entertainment presentó Cine Romántico en asociación con PixL Dos. Dirigido al público de habla hispana y a los hogares en los que se hablan dos idiomas, Cine Romántico ofrece las mejores películas románticas para televisión de Hollywood exclusivamente en español. El canal de televisión gratuito y financiado por anuncios (FAST) ahora está disponible en Samsung TV Plus y XUMO con planes de expansión a otras plataformas en el futuro. Samsung TV Plus está disponible en algunos Smart TV Samsung y en determinados dispositivos móviles Galaxy y ofrece acceso instantáneo a 145 canales gratuitos sin necesidad de suscripción.

"UP Entertainment está encantada de asociarse con PixL Dos para lanzar Cine Romántico en Samsung TV Plus y XUMO", señaló Charley Humbard, director ejecutivo y fundador de UP Entertainment. "Esperamos que una nueva audiencia adopte este canal de streaming que ofrece entretenidas películas románticas de alta calidad que estamos seguros van a ser el deleite de los hogares de habla hispana".

Con una amplia variedad de películas con argumentos modernos y protagonizadas por estrellas, algunos de los títulos que ofrece este servicio son Brimming With Love, Love Throws a Curve, Hopeless Romantic, Groomzilla, Instant Nanny y The Wedding Do-Over. Se agregarán títulos nuevos regularmente.

Acerca de UP Entertainment

UP Entertainment, la casa de UPtv, UP Faith & Family y AspireTV, es el destino de historias positivas y auténticas que son de interés para toda la audiencia de la red. UPtv, la red de confianza para entretenimiento inspirador, ofrece estrenos exclusivos, emotivos dramas y series entrañables. UP Faith & Family, el servicio de streaming favorito de los Estados Unidos, ofrece acceso instantáneo al mejor entretenimiento familiar y religioso, y AspireTV es la red líder en programas para el estilo de vida urbano y las comunidades de color.

Siga a UPtv en Internet en www.Uptv.com , Facebook en https://www.facebook.com/Uptv, Twitter en @Uptv e Instagram en UP_TV.

Acerca de PixL Dos

PixL Dos, propietario de Cine Romántico, es una filial de PixL Entertainment.

