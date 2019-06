UPanda vista como ponte entre jovens e o mundo.

Após a competição de 4 meses, um Panda Pu, desenhado pelo Sr. Wang Tian Shi, foi selecionado como o vencedor como a encarnação perfeita do "Panda Gigante Chinês e a nova geração mundial", que representa as qualidades em comum compartilhadas pelos jovens chineses de hoje: dinâmica, vitalidade, otimismo, autoconfiança, espírito de solidariedade.

A Cerimônia do Anúncio do Vencedor da Competição de Design da Imagem Global do Panda Gigante da China e a Conferência de Lançamento da Campanha de Promoção da Marca foi realizada no dia 12 de junho em Pequim, na China. Além da cerimônia de anúncio, a marca UPanda foi relevada ao público no local. Durante o evento, a UPanda anunciou seus planos futuros, incluindo animação, música, E-sports, moda e proteção ambiental. Um Panda Pu será usado como o protótipo de uma série de obras de animação. Vale salientar que mais haverá mais personagens da UPanda. A People e a UPanda cooperarão em Torneios Masters Internacionais, proporcionando sólidas influências para jovens ao redor do mundo. Além disso, a colaboração com Fundação Green da China no Plano de Ação "Panda - Natureza - Educação" - adolescentes tanto da China quanto do exterior serão convidados a participar em uma ação e instrução sobre proteção ambiental centralizada na proteção de pandas gigantes.

Os pandas gigantes costumavam ser "enviados especiais" da cultura antiga e diversificada da China, mas agora eles representa a China como ponte para a comunidade global, visando a explorar a nova juventude da China e do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/901436/1.jpg

