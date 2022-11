Update van de productie en activiteiten van Hut 8 Mining voor oktober 2022

299 bitcoins gedolven, wat de reserves op 8.687 brengt

TORONTO, 4 november 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" of de "Vennootschap"), een van de grootste, op innovatie gerichte pioniers en delvers van digitale activa en aanbieder van krachtige computerinfrastructuur in Noord-Amerika, heeft zijn bitcoinvoorraad in de periode tot 31 oktober met 299 verhoogd, waardoor zijn totale zelfgedolven voorraad nu 8.687 bitcoins bedraagt.

Productiehoogtepunten voor oktober 2022:

Hut 8 Mining Logo

Er werden 299 bitcoins gegenereerd, wat resulteerde in een gemiddelde productiesnelheid van ongeveer 9,6 bitcoins per dag

In overeenstemming met onze jarenlange HODL-strategie werd 100% van de zelfgedolven bitcoins in oktober in bewaring gegeven.

Het totale bitcoinsaldo in de reserve per 31 oktober bedraagt 8.687

De geïnstalleerde ASIC hashrate-capaciteit was 3,07 EH/s aan het eind van de maand, exclusief bepaalde legacy miners waarvan we verwachten dat ze tegen het eind van het jaar volledig zullen zijn vervangen

Hut 8 produceerde 97,4 BTC/EH in oktober

"Wij blijven onze vloot optimaliseren om de efficiëntie van de hashrate in onze mijnen te verhogen", aldus Jaime Leverton, CEO. "Met een op de balans gerichte aanpak blijven wij deze dalende markt goed doorstaan, gesteund door de grootste zelfgedolven onbezwaarde Bitcoin-stapel van alle beursgenoteerde bedrijven."

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika. Het wordt geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0, en slaat een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa en een derde locatie in North Bay, Ontario, alle drie in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de industrie en een van de hoogste voorraden van zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met 36.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als "kan", "zou", "kon", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "kan", "zou kunnen", "mogelijk", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden toekomstgerichte informatie en omvatten zij onder meer verklaringen betreffende: de dynamiek van het Bitcoin-netwerk; het vermogen van het bedrijf om zijn reeds lang bestaande HODL-strategie voort te zetten; het vermogen van het bedrijf om extra bitcoins te produceren en de bestaande productiviteit op alle locaties te handhaven; het vermogen van het bedrijf om extra miners in te zetten; het vermogen van het bedrijf om op efficiënte wijze digitale activa te blijven delven; de verwachte terugkerende inkomsten en groei van het bedrijf uit zijn high performance computing-activiteiten; en het vermogen van het bedrijf om met succes door de huidige markt te navigeren.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dergelijke verklaringen door Hut 8 op de datum van dit persbericht redelijk worden geacht, zijn ze onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte informatie worden uitgedrukt of geïmpliceerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligings- en cyberbeveiligingsdreigingen en hacks, kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het Bitcoin-netwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin-netwerk, veranderingen in de moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mining, verlies of vernietiging van privésleutels, verhoging van de kosten voor het vastleggen van transacties in de Blockchain, foutieve transacties, afhankelijkheid van een beperkt aantal belangrijke werknemers, afhankelijkheid van externe leveranciers van mining pool-diensten, veranderingen in de regelgeving, classificatie en belastingen, momentum prijsrisico, fraude en falen in verband met cryptocurrency-beurzen, problemen bij het verkrijgen van bankdiensten en financiering, problemen bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid bij de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van cryptocurrency, het niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID-19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en terugvordering van potentiële verliezen, procesrisico, risico van bedrijfsintegratie, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, veranderingen in leaseovereenkomsten en andere risico's in verband met de cryptocurrency en datacenteractiviteiten. Voor een volledig overzicht van de factoren die van invloed kunnen zijn op de vennootschap, wordt verwezen naar het onderdeel "Risicofactoren" van het Jaarlijkse informatieformulier van de Vennootschap van 17 maart 2022 en de andere documenten inzake voortdurende openbaarmaking van Hut 8, die beschikbaar zijn op het profiel van de Vennootschap op het System for Electronic Document Analysis and Retrieval op www.sedar.com en op de EDGAR-sectie van de website van de U.S. Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Hoewel deze factoren niet zijn bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, moeten ze zorgvuldig in beschouwing worden genomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mogen dus niet overmatig worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

CONTACT: Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Media Relations: Yamini Coen, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936977/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Production_and_Operations_Update.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp