UPENDS lance le premier produit de vape antibactérien au monde - Uppen

D'après les tests effectués par la société, le taux antibactérien de l'embout face à trois bactéries classiques en 24 heures s'élevait à plus de 99,9 %. Dans le même temps, le fin capuchon du stylo doté d'une conception contre la perte empêche les salissures de se loger sur l'embout dans le cadre du transport et du stockage quotidien.

Uppen est doté de la toute dernière technologie ETCHIP™ à base de lin. Uppen est le premier dispositif de vapotage de la bouche aux poumons adoptant une résistance en forme de bande, ce qui permet de réduire les problèmes de crépitement et d'explosion dus à des températures de fonctionnement irrégulières.

« Uppen est conçu pour les personnes recherchant à la fois l'hygiène et le style. » Kevin Zor, directeur des produits chez UPENDS, a déclaré : « Nous nous focalisons sur chaque détail pendant l'utilisation, et nous efforçons d'offrir une expérience parfaite et plus agréable. »

Uppen sera disponible à travers le monde au début du mois d'avril de cette année.

À propos d'UPENDS

Créée en 2019, l'équipe d'UPENDS se compose d'une équipe de fabrication possédant plus de 10 années d'expérience dans les domaines de la production et des processus, ainsi que d'une équipe de conception compétente pour se débarrasser des méthodes obsolètes et produire de la nouveauté. L'équipe d'UPENDS est soucieuse de transformer l'image négative des cigarettes électroniques et d'ouvrir la voie au raffinement. Respectant la philosophie de l'élégance et de l'utilité, l'équipe d'UPENDS s'engage à fournir aux utilisateurs une expérience élégante et décontractée.

