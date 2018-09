Upfluence, la plateforme de marketing d'influence en mode SaaS, lève 3,6M$ pour sa série A

NEW YORK, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

Upfluence, le SaaS leader de marketing d'influence, a annoncé aujourd'hui la clôture de sa série A pour un montant total de 3.6M$. ISAI, le fonds d'investissement des entrepreneurs français, a mené le tour de table, secondé par le fonds d'investissement French Partners. Le montant levé va financer l'expansion au niveau monde d'Upfluence et ses futurs investissement dans sa plateforme en mode SaaS. Thierry Vandewalle, venture partner chez ISAI, rejoint le Board d'Upfluence.

"La solution tout-en-un d'Upfluence permet à ses clients d'atteindre rapidement leurs objectifs de branding ou de générer des ventes. Upfluence a d'ores et déjà transformé le marketing d'influence en un canal d'acquisition efficace." - Thierry Vandewalle

"Nous sommes ravis de collaborer avec ISAI et Thierry, leur portefeuille impressionnant (BlaBlaCar, Evaneos, Tinyclues) et leur expérience stratégique font d'eux le partenaire idéal pour le développement global d'Upfluence." - Vivien Garnès, DG d'Upfluence

Fondé en 2013, Upfluence est le premier SaaS "tout-en-un" pour le marketing d'influence. La base de données propriétaire de l'entreprise agrège des millions de profils d'influenceurs de 7 réseaux sociaux différents dans 150 pays, ce qui constitue la base la plus complète disponible sur le marché. Grâce à son moteur de recherche innovant, son outil de contact d'influenceurs intégré et son tracking de résultats de campagne en temps réel, Upfluence automatise la chaîne de valeur du marketing d'influence de A à Z. La start-up est un pionnier de l'industrie avec des solutions technologiques uniques telles que les recommandations d'influenceurs assistées par l'Intelligence Artificielle, l'analyse des faux followers, la reconnaissance agnostique des langues pour des campagnes mondiales, ainsi que des critères de recherches qualitatifs et quantitatifs pour identifier les micro-influenceurs les plus spécialisés.

Depuis le lancement de son offre SaaS en octobre 2016, Upfluence a enregistré une croissance soutenue à deux chiffres de son chiffre d'affaires mensuel, embauché plus de 60 nouveaux collaborateurs et travaillé avec plus de 500 clients, dont 80% sont aux USA.

Upfluence Software est un SaaS tout-en-un qui permet aux marques d'identifier et de contacter leurs influenceurs à grande échelle. Des fonctionnalités additionnelles telles que la gestion de campagnes, des outils de reporting et la gestion des paiements faits aux influenceurs sont proposés afin que les marques se concentrent sur leurs objectifs marketing.

