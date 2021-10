UPL anuncia colaboração de longo prazo com Chr. Hansen para desenvolver e comercializar soluções microbianas para agricultura sustentável

- A UPL é o maior fabricante e distribuidor de biossoluções em todo o mundo, o quinto maior agronegócio do mundo.

- A Chr. Hansen é proprietária de uma das maiores coleções comerciais de bactérias do mundo, com mais de 28 mil cepas

- O mercado de biossoluções está preparado para atingir 10 bilhões de dólares * até 2025, uma vez que os consumidores demandam sistemas alimentares mais sustentáveis

MUMBAI, Índia, 16 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A UPL Ltd. ("UPL") (NSE: UPL) (BSE: 512070), líder mundial em agricultura sustentável e OpenAg™, anunciou uma colaboração estratégica de longo prazo com a Chr. Hansen, uma empresa global de biociências, para desenvolver biossoluções de base microbiana (incluindo bioestimulantes e biopesticidas) que ajudarão os produtores em todo o mundo a combater pragas e doenças e melhorar a qualidade e a produtividade das colheitas.

Por meio dessa colaboração, a UPL utilizará sua presença global para realizar pesquisas e identificar oportunidades e conceitos de produtos para atender os pontos problemáticos dos agricultores. Com base nesses insights, a Chr. Hansen desenvolverá produtos biológicos baseados em suas capacidades microbianas e a UPL irá registrar e comercializar esses produtos por meio de sua extensa rede de distribuição global.

A UPL é a maior fabricante e distribuidora mundial de biossoluções, no início deste ano lançou a "NPP - Natural Plant Protection" - uma nova unidade global de negócios para promover o portfólio abrangente da UPL, com tecnologias e insumos agrícolas naturais e biologicamente derivados.

Vicente Gongora, diretor de marketing da UPL Ltd. afirmou:

"As biossoluções são um pilar central de nosso objetivo global e trabalham para reimaginar a sustentabilidade – para os sistemas alimentares, os agricultores e o nosso meio ambiente. Com base no lançamento da NPP no início do ano, temos orgulho de fazer parceria com a Chr. Hansen para expandir ainda mais nosso portfólio de produtos e tecnologias, e oferecer soluções novas e sustentáveis para mais comunidades agrícolas.

"Consolidar nossas redes de distribuição e instalações de P&D juntamente com a experiência microbiana e especialização únicas da Chr. Hansen apresenta uma forte oportunidade de evolução para agricultores e para a agricultura sustentável em todo o mundo. Esperamos compartilhar mais notícias sobre as soluções biológicas que estamos desenvolvendo para o futuro, e estamos entusiasmados com o legado que construiremos juntos."

Kim Christensen, vice-presidente de saúde vegetal da Chr. Hansen disse:

"A UPL é um distribuidor importante de biossoluções em todo o mundo. Combinando isso com as inovações significativas da Chr. Hansen em pesquisa e desenvolvimento, bem como nossos recursos microbianos únicos e nossa capacidade de produzir nossas próprias bactérias, implicarão em produtos mais direcionados e melhores que podem ser entregues ao mercado mais rapidamente. A parceria é um passo importante em nossa estratégia de 2025 de desenvolver um mundo melhor naturalmente. Em essência, a colaboração visa estabelecer um pipeline de produtos que tenha os melhores interesses dos agricultores."

A parceria entre a UPL e a Chr. Hansen já identificou vários projetos relevantes aos agricultores em todo o mundo e tem como objetivo desenvolver um pipeline de produtos para todas as principais culturas que permita aos agricultores combater doenças agrícolas e aumentar seus resultados. As empresas estão esperando que as primeiras inscrições comecem a chegar até o final de 2022.

* Valor para mercado de biocontrole e bioestimulantes

FONTE UPL Ltd.

