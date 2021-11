UPL classificada em 1º lugar no ranking de desempenho em sustentabilidade entre seus pares pelo segundo ano consecutivo

LONDRES, 27 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) foi classificada pela Sustainalytics como a empresa global de alto nível para proteção de culturas de melhor atuação em desempenho geral de sustentabilidade na classificação de risco ESG de 2021. Com melhorias significativas em várias categorias, essa conquista reconhece o trabalho que a UPL está fazendo para reimaginar a sustentabilidade no sistema alimentar global.

A Sustainalytics fornece pesquisa ambiental, social e de governança (ESG), classificações e dados para investidores institucionais e empresas e produz um relatório anual sobre o desempenho da sustentabilidade das empresas que trabalham em vários setores. Os critérios avaliados pela Sustainalytics incluem o sucesso da UPL na gestão da governança corporativa, das relações comunitárias, da ética nos negócios e da pegada de carbono.

A pontuação de risco ESG da UPL de 24,9 reflete o melhor risco de ESG entre um grupo de empresas globais de proteção de safras. Com uma melhoria de 6% em relação ao índice do ano passado, a classificação da UPL em 2021 segue um avanço significativo ano após ano nos rankings Sustainalytics da empresa.

Jai Shroff, CEO global da UPL Ltd, disse:

"Estamos muito satisfeitos que o trabalho árduo e a determinação da UPL tenham sido reconhecidos e confirmados pela Sustainalytics. Nossa missão é reimaginar a sustentabilidade em tudo o que fazemos – é a base para cada projeto que iniciamos, cada processo que desenvolvemos e todos os negócios que lançamos. Parabéns a todos da UPL – cada um desempenhou um papel e contribuiu para este excelente resultado. Mas sabemos que nosso trabalho não acabou, e que ainda mais precisa ser feito. Continuaremos a avançar com novas iniciativas de sustentabilidade na agricultura para garantir um mundo melhor para todos."

Carlos Pellicer, COO, UPL Ltd, disse:

"A colaboração e a sustentabilidade são essenciais para o propósito OpenAg da UPL. O mundo precisa de nossa urgência em oferecer melhorias tangíveis e duradouras na forma como o sistema alimentar fornece alimentos aos 7,7 bilhões de pessoas em nosso planeta. Este foi um ano incrível para a UPL, com o lançamento de nossa unidade de negócios NPP (Natural Plant Protection) para biossoluções, o aumento de nossa oferta digital nurture.farm e nossas parcerias com o the Climate Pledge, a FIFA Foundation e o lançamento do Gigaton Challenge. Cada uma dessas iniciativas tem a sustentabilidade no seu centro, e estamos muito entusiasmados para continuar neste caminho juntos nos próximos anos."

Esta classificação segue os sucessos recentes em outros índices globais de sustentabilidade em 2021: The World Benchmarking Alliance classificou a UPL em segundo lugar entre 55 empresas no segmento de insumos agrícolas e a 15ª entre 350 empresas nas categorias de referência em alimentos e agricultura da WBA. Além disso, a UPL registrou forte desempenho no mais recente Índice de Sustentabilidade Dow Jones (61% de melhoria na pontuação de 2018) e FTSE Russell (68% maior do que a média do setor).

Notas aos Editores:

Sobre a Sustainalytics

A Sustainalytics fornece pesquisa ambiental, social e de governança (ESG), classificações e dados para investidores institucionais e empresas e produz um relatório anual sobre o desempenho da sustentabilidade das empresas que trabalham em vários setores.

Os critérios avaliados pela Sustainalytics incluem os êxitos da UPL na gestão da governança corporativa, relações comunitárias, ética nos negócios, pegada de carbono, impacto ambiental e social de produtos e serviços, capital humano, uso de recursos, emissões, efluentes e resíduos e saúde e segurança ocupacional.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) é um fornecedor global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a USD 5,2 bilhões. Somos uma empresa orientada por objetivos. Por meio da OpenAg™, a UPL tem como foco acelerar o progresso do sistema alimentar. Estamos construindo uma rede que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como todo o setor pensa e trabalha, aberta a novas ideias, inovação e novas respostas à medida que nos esforçamos por nossa missão de tornar cada produto alimentar mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso portfólio robusto contém produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de safras com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colegas em todo o mundo. Para mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor alimentar, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, acesse upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook.

