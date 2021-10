UPL é anunciada como Apoiador Regional da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™

MUMBAI, India, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A FIFA tem o prazer de anunciar a UPL Ltd., empresa líder mundial em agricultura sustentável, como Apoiador Regional no mercado sul-americano para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™.

A UPL é um fornecedor global de produtos e soluções para agricultura sustentável e é uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas em todo o mundo. A sua missão é "reimaginar a sustentabilidade" e, como parte das atividades que antecedem o Mundial do ano que vem, investirá em práticas agrícolas sustentáveis e desenvolverá projetos de redução de carbono na América do Sul.

O portfólio da empresa é composto por soluções biológicas e tradicionais de proteção de cultivos, com mais de 13.600 registros. Está presente em mais de 130 países e alcança mais de 90% da cesta alimentar mundial. Por meio desta rede, a UPL visa encabeçar programas de alcance comunitário e aprimorar o conhecimento das melhores práticas agrícolas, como a tecnologia de captura de carbono, através de campanhas publicitárias e colocação de anúncios nos meios de comunicação na região da América do Sul, na qualidade de Apoiador Regional da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.

O anúncio de hoje tem como base o memorando de entendimento da UPL com a Fundação FIFA, assinado em agosto de 2020, a fim de trabalhar em parceria para usar o futebol como uma plataforma de conscientização para diversas questões sociais e ambientais importantes, entre elas o impacto positivo que o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental, a educação dos mais jovens e um estilo de vida saudável e ativo podem ter na sociedade.

A secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, falou sobre o anúncio da UPL como Apoiador Regional da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 no mercado sul-americano. "Estamos felizes por saudar a UPL como Apoiador Regional do próximo Mundial no importante mercado da América do Sul", afirmou. "A UPL é uma marca líder global no seu setor e, assim como a FIFA, acredita na importância da sustentabilidade, do desenvolvimento e da educação. O anúncio de hoje é um desenvolvimento do memorando de entendimento firmado entre a Fundação FIFA e a UPL em 2020. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a UPL a fim de usar o futebol como forma de melhorar o conhecimento de práticas agrícolas sustentáveis e tecnologias emergentes que são benéficas para todos."

O CEO global da UPL, Jai Shroff, também comentou sobre a colaboração. "Não poderíamos estar mais animados com a união entre a UPL e a FIFA", disse Shroff. "O futebol é uma língua universal, um esporte amado em países do mundo todo, e se pudermos usá-lo para fortalecer a compreensão das pessoas sobre os sistemas alimentares, como eles funcionam e por que o mundo precisa que eles sejam sustentáveis, tanto as pessoas quanto o planeta sairão ganhando. Esse relacionamento é um time dos sonhos para a meta de reimaginar a sustentabilidade e transformar sistemas alimentares sustentáveis."

A Copa do Mundo da FIFA 2022 será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro em oito estádios do Catar.

Para as últimas notícias sobre o torneio, visite o site FIFA.com/WorldCup.

