UPL Ltd, nombrado promotor continental de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

MUMBAI, India, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La FIFA se complace en anunciar el nombramiento de UPL Ltd, líder mundial en agricultura sustentable, como promotor continental del mercado sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

UPL Ltd es un proveedor mundial de productos y soluciones agrícolas sustentables, y una de las cinco principales empresas del mundo dedicadas al desarrollo de soluciones para la agricultura. En cumplimiento de su misión «reinventar la sustentabilidad» y como parte de sus actividades durante los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, invertirá en prácticas agrarias sustentables y llevará a cabo proyectos de reducción de carbono en Sudamérica.

En su cartera de productos figuran soluciones ecológicas y tradicionales para la protección de los cultivos, con más de 13 600 registros. La empresa está presente en más de 130 países y alcanza a más de un 90 % de la producción agroalimentaria mundial. En calidad de promotor continental de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, UPL Ltd aspira a impulsar, a través de esta red, programas de acercamiento a las comunidades y a dar a conocer prácticas agrarias innovadoras, como la tecnología de captura del carbono, mediante campañas de marketing y publicidad en Sudamérica.

El anuncio de hoy se basa en el memorando de acuerdo firmado entre UPL Ltd y la Fundación FIFA en agosto de 2020, por el que ambas signatarias unen sus fuerzas para que el fútbol sirva como plataforma de sensibilización acerca de diversas cuestiones sociales y medioambientales, como los beneficios que tiene para la sociedad el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la educación de los jóvenes y el hecho de llevar un estilo de vida saludable y activo.

En sus declaraciones sobre el anuncio del nombramiento de UPL Ltd como promotor continental del mercado sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, ha comentado: «Nos complace dar la bienvenida a UPL Ltd, un nuevo promotor continental para el importante mercado que representa Sudamérica de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA™ en Catar. UPL Ltd es una empresa puntera en su sector y, al igual que la FIFA, cree firmemente en la importancia de la sustentabilidad, el desarrollo y la educación. La noticia de hoy se basa en el memorando de acuerdo que firmaron la Fundación FIFA y UPL Ltd en 2020. Esperamos colaborar estrechamente con UPL Ltd en el uso del fútbol como instrumento para dar a conocer prácticas agrícolas sustentables y nuevas tecnologías que nos beneficiarán a todos».

Acerca de esta colaboración, el director ejecutivo de UPL para todo el mundo, Jai Shroff, ha declarado: «En UPL estamos muy contentos e ilusionados con esta cooperación con la FIFA. El fútbol es un lenguaje universal, amado en todos los países. El hecho de poder usarlo para dar a conocer los sistemas alimentarios, su funcionamiento y las razones por las que el mundo necesita que sean sustentables, beneficiará al planeta y a todos sus habitantes. Con esta relación conformamos un 'dream team' que nos permitirá reinventar la sustentabilidad y transformar los sistemas agroalimentarios sustentables».

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en ocho estadios del país.

