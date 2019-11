UPLTV lance UART, un bouleverseur pour l'acquisition d'utilisateurs sur des jeux mobiles

SHANGHAI, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En s'appuyant sur plusieurs années de monétisation d'annonces et de technologies d'analyse de données volumineuses, UPLTV a lancé la solution baptisée User-level Ad Revenue Tracking (Suivi des revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur ou UART selon l'acronyme en anglais) et a montré comment cette nouvelle fonctionnalité a permis d'améliorer considérablement le retour sur investissement pour les jeux mobiles en adoptant principalement la stratégie des annonces intégrées à l'application (en anglais In-App Ads ou IAA). Les spécialistes du marketing peuvent facilement détecter leurs « baleines » publicitaires et effectuer leur acquisition d'utilisateurs à travers les impressions et les évènements publicitaires basés sur les clics d'applications de Facebook, et ce afin de générer un public calqué pour des campagnes plus ciblées.