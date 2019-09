UPPAbaby apresenta a linha de carrinhos de bebê 2020

ROCKLAND, Massachusetts, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A UPPAbaby continua a elevar o nível ao fornecer novos carrinhos e acessórios com características, funções e materiais têxteis de alta qualidade ajudando os pais a simplificar as aventuras do dia a dia. Para o ano de 2020, o VISTA V2 e o CRUZ V2 demonstram aumento de funcionalidade tornando os passeios diários mais fáceis com novos estilos que aproveitam as mais recentes tendências de tecidos, estampas e cores.