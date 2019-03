UPPAbaby bringt ersten Autokindersitz in Europa und Vereinigtem Königreich auf den Markt - MESA i-SIZE

ROCKLAND, Massachusetts, 11. März 2019 /PRNewswire/ -- UPPAbaby tritt erneut als Innovator auf, der Eltern das Leben mit der Einführung des Autokindersitzes MESA i-SIZE in Europa und dem Vereinigten Königreich leichter macht. MESA i-SIZE gesellt sich zu den hochwertigen Premium-Kinderwagen und Kindersitz-Modellen des Unternehmens und entspricht den neuesten europäischen Sicherheitsvorschriften (R129). Das Produkt ist intuitiv konzipiert und zeichnet sich durch seine direkte Funktionalität aus, was umständliches Herumraten und Herumprobieren eliminiert. Komfort muss eben nicht auf Kosten von Sicherheit oder Funktion gehen - so einfach ist das.