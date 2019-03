UPPAbaby lance son premier siège auto pour bébé en Europe et au Royaume-Uni - le MESA i-SIZE

« Nous savons ce que les parents recherchent et les types de produits et de fonctionnalités dont ils ont besoin », a déclaré Bob Monahan, PDG et co-fondateur d'UPPAbaby. « Dans le cadre de notre expansion continue à l'échelle mondiale, nous pensons que le moment est venu de lancer une solution de siège auto pour bébé UPPAbaby sur le marché européen. »

Le siège auto pour bébé MESA i-SIZE est doté d'un système SMARTSecure unique en son genre qui combine cinq indicateurs et confirmations électroniques visuels et audio. Les indices visuels et audio, alliés à un indicateur de tension innovant sur la base, éliminent le risque d'une utilisation incorrecte et assurent une bonne installation. Summum de la portabilité, le MESA i-SIZE, associé à la poussette VISTA ou CRUZ, crée un système de voyage UPPAbaby qui ne nécessite pas d'adaptateurs. Autres caractéristiques clés du MESA i-SIZE :

Le harnais trois points sans réinsertion est facile à ajuster à mesure que le bébé grandit et évite d'avoir à démonter le système

L'appui-tête de protection d'impact latéral robuste avec mémoire et mousse EPP ne nécessite pas de pièces ni d'étapes supplémentaires pour activer la protection avancée

L'insert pour bébé amovible positionne le bébé correctement pour dégager ses voies respiratoires

Le système de ventilation intégré composé de trous perforés dans la coquille, de filet respirant, de mousse EPP et de canaux ventilés, crée un flux d'air qui garde le bébé au frais

Le déclencheur de poussette à une main permet aux parents d'aller de la poussette à la voiture en toute facilité

Housse escamotable offrant une couverture étendue

Le pied de support avec indicateurs double, qui assure un bon positionnement, absorbe et transfère plus efficacement les forces de collision, réduisant ainsi les forces sur la tête et le cou du bébé

Le MESA i-SIZE est en vente dans toute l'Europe et au Royaume-Uni et propose les modèles suivants ; JAKE (noir), JORDAN (anthracite mélange), GREGORY (bleu mélange), et EMMETT (vert mélange). Le siège auto est uniquement face à l'arrière et convient à un bébé de 40 à 78 cm (environ 14 mois).

À propos d'UPPAbaby

UPPAbaby a pour mission de créer les poussettes, sièges auto et équipement pour jeunes enfants les plus intelligents sur le marché : conçus de manière intuitive, élégants, aux lignes pures, et dotés des fonctionnalités et des fonctions que tous les parents désirent—et des innovations qu'ils n'auraient jamais crues possible. UPPAbaby s'engage à offrir une expérience client aussi exceptionnelle que les produits de la société. Fondée en 2006, la société UPPAbaby est basée dans le Massachusetts, aux États-Unis, et ses produits sont en vente dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.UPPAbaby.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/833162/UPPAbaby___MESA_i_SIZE.mp4

Related Links

http://www.uppababy.com



SOURCE UPPAbaby