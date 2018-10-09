UPPAbaby представила свое первое детское автокресло на рынках Европы и Великобритании - MESA i-SIZE

«Мы знаем, что нужно родителям, какие продукты и функции они ищут, - отмечает генеральный директор и соучредитель UPPAbaby Боб Монахан (Bob Monahan). - Мы продолжаем расширять свое присутствие на международных рынках, и сегодня наступил отличный момент представить автокресла UPPAbaby европейским потребителям».

Детское автокресло MESA i-SIZE оснащено уникальной системой SMARTSecure, сочетающей в себе пять визуальных и звуковых электронных индикаторов. Визуальные и звуковые подсказки в сочетании с инновационным индикатором натяжения на базе сводят на нет вероятность неправильной установки. Для максимальной портативности разработчики предусмотрели возможность установки MESA i-SIZE на колясках VISTA или CRUZ без необходимости в специальных адаптерах. Подобная комбинация образует комплексное решение UPPAbaby Travel System. В число дополнительных функций MESA i-SIZE входят:

Трехточечные ремни безопасности с защитой от перекручивания легко адаптируются к росту ребенка без необходимости в демонтаже

Подголовник из ЕРР-пены с «памятью» обеспечивает отличную защиту от боковых ударов без необходимости в дополнительных элементах или манипуляциях

Съемная вкладка гарантирует идеальное расположение младенца в кресле с надлежащей циркуляцией воздуха

Встроенная система вентиляции, состоящая из перфорированных отверстий в корпусе, дышащей сетки, ЕРР-пены и воздушных каналом обеспечивает нормальный поток воздуха, поддерживая комфортную для ребенка температуру

Система отсоединения от колесной базы одной рукой позволяет с легкостью перемещать кресло с коляски в салон автомобиля

Большой складной козырек

Опора с двумя индикаторами обеспечивает надлежащее позиционирование кресла и эффективно поглощает удары при столкновении, сокращая нежелательное воздействие на голову и шею ребенка

Автокресло MESA i-SIZE уже можно приобрести во всех странах Европы и в Великобритании. Новинка представлена в следующих цветовых варианта: JAKE (черный), JORDAN (меланжевый серый), GREGORY (меланжевый синий) и EMMETT (меланжевый зеленый). Автокресло предназначено для установки только против движения и подходит для детей ростом от 40 до 78 см (приблизительно до 14-месячного возраста).

О компании UPPAbaby

Миссия UPPAbaby - создавать самые «умные» коляски и автокресла для младенцев и детей, отличающиеся интуитивной конструкцией, стильным и элегантным дизайном и оснащаемые всеми необходимыми функциями и опциями - в сочетании с инновациями, о существовании которых родители даже не подозревают. UPPAbaby стремится обеспечивать своим клиентам комфорт и удобство, ассоциируемые исключительно с продукцией компании. Штаб-квартира основанной в 2006 году компании UPPAbaby находится в Массачусетсе (США), а ее продукция реализуется по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.UPPAbaby.com .

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/833162/UPPAbaby___MESA_i_SIZE.mp4

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