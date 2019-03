UPPAbaby wprowadza na rynek w Europie i Wielkiej Brytanii pierwszy niemowlęcy fotelik samochodowy MESA i-SIZE

– Wiemy, czego rodzice szukają i jakich typów produktów potrzebują – skomentował główny dyrektor wykonawczy i współzałożyciel UPPAbaby Bob Monahan. – Wraz z międzynarodową ekspansją nadszedł czas na wprowadzenie niemowlęcego fotelika samochodowego UPPAbaby do Europy – dodał dyrektor.

Fotelik niemowlęcy MESA i-SIZE wyposażony jest w unikatowy system SMARTSecure, który łączy pięć wizualnych i dźwiękowych elektronicznych wskaźników i potwierdzeń. Wskazówki wizualne i dźwiękowe, w połączeniu z innowacyjnym wskaźnikiem napięcia w podstawie, eliminują przypadkowe nieprawidłowe wykorzystanie i gwarantują poprawną instalację. Aby zapewnić maksymalną przenośność, fotelik MESA i-SIZE można połączyć z wózkiem VISTA lub CRUZ i utworzyć system transportowy UPPAbaby bez przejściówek. Dodatkowe funkcje fotelika MESA i-SIZE przedstawione są poniżej.

Trzypunktowa uprząż bez konieczności ponownego przewlekania z łatwością dopasowuje się do rozwoju dziecka i eliminuje konieczność rozkładania.

Solidny zagłówek z ochroną przeciw wstrząsom bocznym z pianką EPP i zapamiętującą kształt nie wymaga dodatkowych elementów do zapewnienia zaawansowanej ochrony.

Wysuwana wkładka niemowlęca pozwala na umieszczenie dziecka w odpowiedniej pozycji do zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza.

Wbudowany system wentylacyjny złożony z perforowanych otworów w warstwie zewnętrznej, oddychającej siatki, pianki EPP i wentylowanych kanałów pozwala na dobry przepływ powietrza i tym samym utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała dziecka.

Obsługiwany jedną ręką przełącznik z wózka pozwala z łatwością przenieść fotelik z wózka do samochodu.

Osłona pokrywająca dużą powierzchnię.

Podstawka wspierająca z dwoma wskaźnikami zapewnia odpowiednią pozycję, która lepiej absorbuje i przenosi wstrząsy, tym samym zmniejszając siłę uderzenia działającą na głowę i szyję dziecka.

Model MESA i-SIZE jest dostępny w Europie i Wielkiej Brytanii w następujących wersjach: JAKE (czarny), JORDAN (węgiel mélange), GREGORY (błękit mélange), and EMMETT (zieleń mélange). Fotelik samochodowy skierowany jest do tyłu i może być stosowany przy wzroście od 40 do 78 cm (około 14 miesięcy).

O UPPAbaby

Misją firmy UPPAbaby jest opracowywanie najlepszych wózków, fotelików samochodowych i sprzętu w opiece nad dziećmi, charakteryzujących się intuicyjnym wzorem, stylem i elegancją i wyposażonych w funkcje, których rodzice chcą i innowacje, których się nie spodziewają. Firma UPPAbaby z oddaniem świadczy obsługę klienta na poziomie tak wysokim, jak jakość produktów firmy. Założona w 2006 r. firma ma swoją siedzibę w stanie Massachusetts w USA, a jej produkty dostępne są na całym świecie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.UPPAbaby.com.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/833162/UPPAbaby___MESA_i_SIZE.mp4

Related Links

http://www.uppababy.com



SOURCE UPPAbaby