Urban Sun geht auf Welttournee

In einer Zeit, in der wir lernen müssen, mit COVID-19 zu leben, wird Urban Sun internationale Reisen unternehmen, um die Anwendung dieses speziellen Fern-UVC-Lichts als innovative Lösung zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus zu beschleunigen. Urban Sun wird auf dem Aarhus Festival, Nordeuropas größter Kulturveranstaltung in Dänemark, vom 27. August bis zum 5. September präsentiert. Das Museum für Design Atlanta in den USA wird Urban Sun Ende August in der Ausstellung „Überlebensarchitektur und die Kunst der Resilienz" zeigen. Der Film Urban Sun wird im niederländischen Pavillon der prestigeträchtigen Weltausstellung Expo 2020 in Dubai gezeigt und steht für herausragende Innovation und Design. Das Studio Roosegaarde eröffnete außerdem ein neues Pop-up-Studio in Dubai, um seine Beziehungen zu neuen Kunst- und Wissenschaftsprojekten zu stärken. Das Lowlands Festival, eines der größten Musikfestivals in den Niederlanden, wollte auch Urban Sun präsentieren.