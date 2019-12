Uriel, de emprendedor a héroe detrás del volante, gracias a Beat

Manejar con la aplicación le ha dado a Uriel la fluidez de capital para invertir en su negocio de impresión y crecerlo de una manera que antes no era posible. Ahora cuenta con un balance perfecto de vida/trabajo y logró cumplir sus sueños en muy poco tiempo. "Nunca creí estar donde estoy ahora y en tan poco tiempo. Era un meta clara, pero tenía en mente que sería un proceso de muchos años; ahora lo veo todo materializado", comenta.

La trayectoria de Uriel, es un testimonio fiel de lo que puedes lograr cuando realmente te propones destacar. Uriel empezó a manejar con Beat hace 9 meses. Conoció la aplicación desde la etapa de reclutamiento de conductores y tomó la decisión de manejar medio tiempo para ofrecerle un mejor nivel de vida a su familia. Él crea un ambiente único de atención a sus usuarios de Beat, ofreciendo algunas amenidades y una tablet e Internet como entretenimiento durante los viajes, lo que ha fomentado que mantenga una calificación de 4.9 estrellas.

Por otro lado, Díaz trabaja aproximadamente 60 horas a la semana, lo que le permite ganar $1,500 pesos al día. Además tiene la libertad de darle gustos a su familia, hacer mejoras en su casa y pasar más tiempo con ellos. "Antes tenía que trabajar más de 12 horas al día, incluyendo fines de semana, para poder tener un ingreso similar. Al estar casado, y teniendo 2 hijos, soy feliz y agradezco que ahora no tengo que sacrificar mi tiempo con ellos", agregó. "Considero que las decisiones que he tomado han sido las correctas. Manejar con Beat me ha convertido en un héroe con mi mujer y mis hijos", finalizó.

Beat entiende que sus conductores son un pilar fundamental para la compañía, es por eso que busca motivarlos e incentivarlos con excelentes ganancias y libertad para manejar en sus tiempos. Así como Uriel, Beat quiere que empieces a ganar dinero extra para cumplir tus metas, solo es cuestión de que te decidas a hacerlo. Y tú, ¿qué esperas para ser un Héroe Detrás del Volante?

Conviértete en conductor de Beat registrándote aquí .

Beat crea una nueva experiencia de viaje al conectar a miles de pasajeros con conductores cercanos, disponibles en tiempo real las 24 horas al día los 7 días de la semana. Beat es más que una aplicación que te lleva del punto A al punto B. Nuestra misión es convertirnos en parte de la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte en la ciudad sea más accesible, conveniente y eficiente. Mientras ofrece una oportunidad de negocio a cualquiera que desee manejar. La compañía fue fundada en 2011 y ahora es parte del grupo FREE NOW, el proyecto conjunto de movilidad de BMW y Daimler. Beat está disponible en Grecia, Perú, Chile, Colombia y México. Planea expandirse a más ciudades de Latinoamérica y cuenta con un centro de innovación tecnológica en los Países Bajos.

