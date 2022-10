UROVO présente le lecteur fixe RFID UHF et le nouveau mini PDV à la Paris Retail Week

SHENZHEN, Chine, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- UROVO, premier fabricant mondial de dispositifs d'identification automatique et de capture de données (AIDC), a récemment présenté les produits matériels et logiciels avancés, notamment les séries de PDV, les séries d'ordinateurs mobiles (DT40&DT50), sa RFID, et ses tablettes industrielles à la Paris Retail Week 2022. La présentation du nouveau lecteur fixé RFID UHF intelligent, FR1000, et du mini PDV i2000 lors de ce salon a attiré toute l'attention publique.

FR1000 - Lecteur RFID fixe l'avance aux performances exceptionnelles

Comparé à d'autres produits RFID, le FR1000 permet de modifier manuellement les adresses IPV6. Cette fonction permet de surveiller le réseau de manière proactive, ce qui améliore considérablement la sécurité et protège la vie privée.

Grâce à son mode d'alimentation PoE+ (802,3 à 25,5 W), le FR1000 peut être déployé de manière flexible à l'endroit souhaité sans prise de courant supplémentaire, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts de déploiement nécessaires pour connecter chaque lecteur à l'alimentation électrique.

Outre les avantages susmentionnés, le FR1000 est équipé d'un processeur à octa-core haute performance de 1,6 GHz et d'un OS Androïde 10.0. Par ailleurs, la technologie de suppression automatique des brouilleurs (SJC) permet au FR1000 de garantir un taux de lecture plus élevé.

« Les clients apprécient cette nouvelle version du FR1000 pour sa vitesse de lecture, sa connectivité polyvalente et sa petite taille qui permet une installation facile. »

------ Jeffery Huang, directeur général chez UROVO Europe BV.

i2000 - Des fonctionnalités inégalées en petite taille

i2000 ne mesure que 17 mm, ce qui en fait un appareil léger et compact. Il abrite cependant un puissant processeur à quad-core de 1,3 GHz qui présente tous les avantages d'Androïde et permet à l'appareil de gérer toutes les applications de manière centralisée.

Contrairement aux PDVs traditionnels, i2000 propose plusieurs options de connectivité. Il prend en charge de diverses méthodes de communication, telles que 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Les transactions sont protégées, et les paiements peuvent être effectués à tout moment et en tout lieu.

À propos d'UROVO

Coté Cà la Bourse de Shenzhen en 2016, UROVO Technology Co., Ltd (300531. SZ) est l'un des principaux fabricants de dispositifs d'identification automatique et de capture de données (AIDC) du monde . Il est axé sur la conception, la recherche, le développement, la production et PDVs de données intelligents

Fondé sur une technologie de base et axé sur des applications innovantes dans ce secteur, UROVO fournit des solutions numériques reposant sur des terminaux intelligents à des clients des secteurs de la logistique, du commerce de détail, de la finance, des soins médicaux, de la fabrication, du transport et d'autres secteurs. Très appréciés par nos clients internationaux, les appareils UROVO ont été exportés dans plus de 100 pays et régions.

Pour en savoir plus sur la société, consultez le site https://en.urovo.com/

SOURCE UROVO Technology Co., Ltd