U.S. Immigration Fund gibt Kreditrückzahlung für weiteres EB-5-Projekt bekannt - 855 Avenue of the Americas

NEW YORK, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Der U.S. Immigration Fund (USIF), ein von der nationalen Einwanderungs- und Ausländerbehörde der Vereinigten Staaten (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) genehmigtes EB-5-Regionalzentrum, freut sich bekanntgeben zu können, dass USIFs Darlehen in Höhe von 80 Millionen USD für 855 Avenue of the Americas vollständig vom Kreditnehmer zurückgezahlt wurde. 855 Avenue of the Americas ist ein Mischnutzungsgebäude mit 41 Stockwerken, das sich über den gesamten westlichen Block der 6th Avenue zwischen der 30th Street und der 31st Street erstreckt. Das Gebäude befindet sich an einer der begehrtesten Adressen von Manhattan und bietet einen Ausblick auf drei lebhafte Wohn- und Geschäftsmärkte, die Viertel wie NoMad, Chelsea und Hudson Yards umfassen.

„Dies ist ein weiterer großer Erfolg für unsere EB-5-Investoren und deren Familien, die in das Projekt 855 Avenue of the Americas investiert haben", sagte Nicholas Mastroianni, III, Vorsitzender des USIF. „Seit mehr als einem Jahrzehnt haben wir das Glück, unseren Kunden und ihren Familien die qualitativ hochwertigsten Investitionsangebote in der EB-5-Branche anzubieten, was im Ergebnis zu erfolgreichen unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen für mehr als 5.000 Kunden und ihre Familienmitglieder sowie zu einer Rendite ihres Investitionskapitals führt. Es war eine große Ehre für unser EB-5-Regionalzentrum, das Projekt 855 AOA zu sponsern und mit jeder Familie daran zu arbeiten, ihren Traum vom Leben in Amerika zu verwirklichen."

Das Gebäude 855 Avenue of the Americas wurde von einem der renommiertesten Unternehmen in New York entwickelt und besteht aus EOS-Wohnungen, einschließlich 375 Mietwohnungen der Luxusklasse und 12.000 m² Klasse-A-Bürofläche, die seit 2015 vollständig von Nike gemietet wird. Darüber hinaus sind 5.300 m² an erstklassigen Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss vollständig an das 2017 eröffnete Nordstrom Rack vermietet.

Der U.S. Immigration Fund hat erfolgreich hochwertige Immobilienprojekte jeder Größenordnung von 15 Millionen USD bis über 1 Milliarde USD finanziert und war maßgeblich an der Fertigstellung einiger der bekanntesten EB-5-Projekte beteiligt, die je abgeschlossen wurden. USIF wurde das erste Regionalzentrum, das von 18 bedeutenden Finanzinstituten, darunter J.P. Morgan, Goldman Sachs und Blackrock, anerkannt wurde. „Die Aufrechterhaltung starker Partnerbeziehungen innerhalb der EB-5-Branche war für unseren Erfolg als regionales Zentrum und für all unsere Investoren von entscheidender Bedeutung. Indem wir eine wesentliche Rolle in der Branche spielen, hatten wir das Privileg, weiterhin Investitionsstandards und bewährte Verfahren festzulegen – wir heben uns auch weiter von unseren Mitbewerbern ab, um unseren Investoren dabei zu helfen, ihre Träume von der Aufenthaltserlaubnis in den USA zu verwirklichen", schloss Nick Mastroianni, II, Vorstandsvorsitzender des U.S. Immigration Fund.

Investoren, die sich für das EB-5-Visa-Programm interessieren, können jetzt die aktuellen Angebote von USIF abonnieren, die für das neue EB-5-Programm qualifiziert sind. USIF verfügt über diversifizierte Investitionsmöglichkeiten, die von den vom USCIS im Voraus genehmigten Projekten bis hin zu Projekten reichen, die eine EB-5-Investorenfinanzierung anbieten, bei denen Kunden nur 500.000 USD investieren müssen und die restlichen 300.000 USD finanziert werden. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

