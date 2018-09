US-Superstar Post Malone ist Headliner beim Yasalam After-Race Concert des Abu Dhabi Grand Prix 2018 am Donnerstagabend

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/749357/Post_Malone_Yasalam_After_Race_Concert.jpg )

US-Superstar Post Malone, Sieger bei den Billboard Awards, wird am Donnerstag, den 22. November in der du Arena (Yas Island) als Headliner auftreten.

Die Show ist der offizielle Auftakt einer viertägigen Konzertreihe, mit der 10 Jahre erfolgreiche Yasalam After-Race Concerts und die 10. Austragung des Abu Dhabi Grand Prix gefeiert werden.

Post Malone, bekannt für seine weltweiten Chart-Hits Rockstar und Better Now, wird zusammen mit anderen Weltstars in diesem Jahr für ein unvergessliches Yasalam After-Race Concert sorgen.

Am Freitag tritt der kanadische Superstar ‚The Weeknd' in der du Arena auf. Der britische Sänger Sam Smith betritt am Samstag die Bühne, und Guns N' Roses, Rocklegenden aus den USA, begeistern die Fans am Sonntag mit einem Abschlusskonzert.

Karteninhaber des Abu Dhabi Grand Prix haben freien Eintritt zu allen vier Yasalam After-Race Concerts mit Upgrade zum exklusiven Golden Circle mit bester Sicht auf die Künstler ab 195 AED.

2018 ist die 10. Austragung des Abu Dhabi Grand Prix, und die Zuschauer können sich auf viele neue, spannende und attraktive Angebote freuen, um das größte Rennwochenende des Jahres zu genießen.

‚Super Thursday' ist größer und besser denn je. Fans haben viel Zeit, um sich die Boxengassen anzuschauen, die hochspannende Action auf der Rennstrecke mitzuerleben und Auftritte einiger der besten aufstrebenden Musiker zu sehen.

In diesem Jahr können sich die Karteninhaber von Donnerstag bis Sonntag über 50 Prozent Ermäßigung auf Eintrittskarten zum spektakulären Louvre Abu Dhabi freuen.

Im Louvre Abu Dhabi kann man Hunderte berühmte Kunststücke und Meisterwerke aus aller Welt bestaunen. In der Ruhe und Stille der Galerien und kunstvoll angelegten Freiflächen finden die Besucher den perfekten Ausgleich zum lauten, dicht bevölkerten Yas Marina Circuit mit seinem packenden Rennspektakel.

Karten gibt es auf http://www.yasmarinacircuit.com und beim Yas Marina Circuit Call Centre unter (800-927) oder +971(0)2-659-9800.