Userlytics lance un outil « Accès instantané » pour faciliter les recherches d'utilisabilité à distance

Le nouvel outil permettra de modérer à distance les tests d'utilisabilité et les entretiens d'étude de marché en fournissant un accès instantané aux participants.

AUSTIN, Texas, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- Userlytics Corporation a annoncé le lancement d'une version « Accès instantané » de son logiciel, dans le cadre de sa série d'applications de recherche auprès d'utilisateurs « Live Interview - Moderated User Experience Testing » (Entretien en direct – Réalisation de tests utilisateur modérés).

Cette capacité unique permet d'accueillir facilement et directement tous les participants à distance, B2B (commerce électronique entre entreprises) et B2C (commerce électronique de détail), quels qu'ils soient, et donne ainsi aux organisations qui recherchent un moyen simple d'effectuer des études de marché qualitatives à distance et aux groupes de réflexion en ligne la possibilité de surmonter les effets de la pandémie du coronavirus.

Selon Alejandro Rivas-Micoud, PDG de Userlytics, « La pandémie de COVID-19 a clairement démontré qu'il était nécessaire de pouvoir réaliser à distance des tests de convivialité et d'expérience utilisateur (EU) ainsi que des études de marché qualitatives. En introduisant une fonction d'entretien modéré en ligne ne nécessitant pas de télécharger une application, un plug-in ou une extension, nous permettons de tester à distance et sans accroc l'EU de participants, qu'ils soient B2B ou B2C. »

La nouvelle offre « Entretien en direct » de Userlytics comprend la caméra Web « Incrustation d'images » (PIP) du participant et l'enregistrement de l'écran du participant, ainsi que le nouvel outil « Accès instantané » et évite au participant d'avoir à télécharger une application ou une extension. Des données quantitatives telles que les ratios succès/échecs, le temps consacré à la tâche et l'échelle d'utilisabilité (system usability scale – SUS), ainsi que l'accès au panel mondial de participants de Userlytics avec traduction et transcription automatiques, sont également entièrement intégrés à la plate-forme.

Les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit, les concepteurs et les responsables d'études de marché ont besoin d'un moyen facile de programmer, de coordonner et de mener des entretiens à distance et des tests de convivialité modérés, afin de surmonter les effets de la pandémie de coronavirus. Le nouvel enregistreur « Accès instantané » de Userlytics est particulièrement adapté à cet environnement en rapide évolution.

A propos de Userlytics Corporation

Userlytics, qui a vu le jour à San Francisco et est aujourd'hui basée entre Austin, Miami, San Diego, Madrid et Taipei, est un leader mondial dans l'optimisation de l'expérience utilisateur. L'analytique fournit des faits, Userlytics fournit des explications.

