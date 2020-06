Usermind nommé leader dans l'orchestration du parcours client par un cabinet d'études indépendant

La plateforme Experience Orchestration (XO) de Usermind obtient le score le plus élevé dans la catégorie Offre actuelle parmi les 11 fournisseurs évalués

SEATTLE, 15 juin 2020 /PRNewswire/ -- Usermind, le créateur et le pionnier de la plateforme Experience Orchestration (XO), a annoncé que le cabinet d'études indépendant Forrester l'a nommé Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms, Q2 2020. Parmi les 11 fournisseurs évalués, la plateforme XO de Usermind a obtenu le score le plus élevé dans la catégorie Offre actuelle. Usermind était également le seul fournisseur à avoir obtenu des notes de cinq sur cinq dans chacun des sous-critères d'automatisation et d'orchestration du parcours ; ainsi que services, expérience client et facilité d'utilisation, ayant également obtenu le score le plus élevé possible dans le critère Tests et optimisation du parcours.

Dans son profil des fournisseurs, le rapport indique que « Usermind orchestre des parcours clients et partenaires complexes et surveille les indicateurs de performance clés » et que « C'est le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à orchestrer des parcours qui connectent des programmes physiques, numériques, de chaîne d'approvisionnement et de fidélisation sur de plus longues périodes de temps ». Ce faisant, Usermind permet aux entreprises de transformer la façon dont elles interagissent avec leurs clients et de créer des relations plus heureuses, plus fidèles et plus rentables.

Usermind aide les organisations à améliorer le retour sur investissement, la visibilité et l'agilité de leurs initiatives de parcours client. Le rapport souligne : « [Usermind] a produit des résultats pour les clients dans tous les cas d'utilisation, notamment l'adoption numérique, la prévention des désabonnements, les renouvellements, la suppression du marketing, la fidélisation des partenaires, l'intégration plus rapide des nouveaux collaborateurs et la réduction des coûts » et que « Usermind adopte une approche très agile, en l'élaborant pour un cas d'utilisation, puis en l'optimisant et en la dimensionnant. »

« Nous sommes honorés que Forrester ait nommé Usermind leader dans les Plateformes d'orchestration de parcours », a déclaré Michel Feaster, PDG et co-fondateur de Usermind. « Au cours des 18 derniers mois, nous avons focalisé totalement nos efforts sur la création de nouvelles capacités pour notre plateforme orientée entreprise, et nous comptons accélérer notre rythme d'innovation pour continuer à mener et à définir le marché. Nous estimons que le rapport Wave valide l'approche de plateforme ouverte spécialement conçue que nous avons adoptée pour aider les clients à générer un impact métier significatif et à améliorer les résultats pour leurs clients. »

À propos de Usermind

Usermind, pionnier de l'Experience Orchestration (XO), change la façon dont les entreprises utilisent ce qu'elles savent au sujet des clients pour façonner activement leurs expériences en temps réel. Grâce à la plateforme XO de Usermind, les entreprises peuvent surveiller leurs clients et orchestrer des expériences 1:1 à travers les canaux, les systèmes et les équipes. En mettant le pouvoir de surveiller, d'activer et d'optimiser les expériences entre les mains de l'entreprise, Usermind lui permet de transformer la façon dont elle interagit avec les clients et de créer des relations client plus heureuses, plus fidèles et plus rentables. Vous en saurez plus sur usermind.com

