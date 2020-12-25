Усиление китайско-японского сотрудничества в сфере здравоохранения на пользу человечества и всей планеты

Этот форум под тематическим названием "Healthier Mankind, Healthier Earth" («За оздоровление человечества и всей планеты») проводился одновременно в Циндао (Китай) и Токио (Япония). В рамках форума прошли дискуссии по таким темам, как китайско-японская дружба, экологически чистое развитие, энергосбережение и защита окружающей среды, здравоохранение и медицинское обслуживание, уход за пожилыми людьми, а также совместная разработка проекта строительства интеллектуального и экологически безопасного города. В результате дискуссий достигнут широкий консенсус.

По мнению участников форума, пандемия COVID-19 продемонстрировала, что человеческое общество — это сообщество с общим будущим. Китай и Япония, входящие в число крупнейших экономических держав мира, должны углубить свое практическое сотрудничество в таких областях, как экологически чистое развитие, углеродная нейтральность, здравоохранение и уход за пожилыми людьми, а также здоровый городской образ жизни. Обе стороны должны взять на себя ответственность за внесение существенного вклада в глобальные экологические и здравоохранительные мероприятия.

Всемирный форум здравоохранения является важной платформой для обмена и сотрудничества, созданной по инициативе Боаоского Азиатского Форума. Второй форум запланирован на июнь 2021 года в Циндао.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1391887/image_5006269_12351546.jpg

SOURCE Global Health Forum of Boao Forum for Aisa