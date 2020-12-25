Усиление китайско-японского сотрудничества в сфере здравоохранения на пользу человечества и всей планеты
Dec 25, 2020, 10:47 ET
- Проведен Китайско-японский форум по вопросам здравоохранения в новую эпоху, организованный Всемирным форумом здравоохранения Боаоского Азиатского Форума
ПЕКИН, 25 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 декабря 2020 года был проведен Китайско-японский форум по вопросам здравоохранения в новую эпоху, спонсорами которого выступили Всемирный форум здравоохранения Боаоского Азиатского Форума и Всемирная медицинская организация Nippon. На форуме присутствовали представители Китая и Японии, в число которых вошли заместитель председателя постоянно действующего комитета Всекитайского собрания народных представителей Чэнь Чжу (Chen Zhu), заместитель председателя Боаоского Азиатского Форума Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan), генеральный секретарь Боаоского Азиатского Форума Ли Баодун (Li Baodong), президент Всемирного форума здравоохранения Маргарет Чан Фунг Фу-чун, руководители правительства Циндао, а также генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи (Toshihiro Nikai) и бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда (Yasuo Fukuda).
Этот форум под тематическим названием "Healthier Mankind, Healthier Earth" («За оздоровление человечества и всей планеты») проводился одновременно в Циндао (Китай) и Токио (Япония). В рамках форума прошли дискуссии по таким темам, как китайско-японская дружба, экологически чистое развитие, энергосбережение и защита окружающей среды, здравоохранение и медицинское обслуживание, уход за пожилыми людьми, а также совместная разработка проекта строительства интеллектуального и экологически безопасного города. В результате дискуссий достигнут широкий консенсус.
По мнению участников форума, пандемия COVID-19 продемонстрировала, что человеческое общество — это сообщество с общим будущим. Китай и Япония, входящие в число крупнейших экономических держав мира, должны углубить свое практическое сотрудничество в таких областях, как экологически чистое развитие, углеродная нейтральность, здравоохранение и уход за пожилыми людьми, а также здоровый городской образ жизни. Обе стороны должны взять на себя ответственность за внесение существенного вклада в глобальные экологические и здравоохранительные мероприятия.
Всемирный форум здравоохранения является важной платформой для обмена и сотрудничества, созданной по инициативе Боаоского Азиатского Форума. Второй форум запланирован на июнь 2021 года в Циндао.
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SOURCE Global Health Forum of Boao Forum for Aisa