Usina da CATL em Sichuan é certificada como a primeira fábrica carbono zero do mundo no setor de novas energias

YIBIN, China, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Sichuan Contemporary Amperex Technology Limited (CATL-SC), uma subsidiária integral da CATL, recebeu, em março, a certificação PAS 2060 em neutralidade de carbono da empresa líder mundial em testes, inspeção e certificação SGS, tornando a usina a primeira fábrica carbono zero do mundo do setor de novas energias.

Zhu Yunfeng, gerente geral da CATL-SC, disse que a usina começou a criar seu roteiro de carbono zero no estágio inicial de seu estabelecimento. Por meio da inovação contínua em aproveitamento de energia, transporte, logística e fabricação, a fábrica é capaz de produzir mais produtos de qualidade mais alta com menos matérias-primas e emissões de carbono. O "carbono zero" tornou-se uma das competências centrais da CATL-SC.

A CATL-SC adotou várias medidas para reduzir as emissões de carbono. Ela desenvolveu um sistema pioneiro de gestão inteligente da usina, que permite a interconexão de dados por meio da captura automática de dados do sistema da usina e dados operacionais dos equipamentos. Além disso, a plataforma de gestão sistemática das instalações possibilita a operação segura, confiável, altamente eficiente e de baixo carbono da fábrica. Para grupos de equipamentos com alto consumo de energia, utilizando um algoritmo de otimização global, ela calcula os parâmetros operacionais de cada sub-equipamento com o menor consumo total de energia do sistema.

Em termos de fabricação ecológica, a CATL-SC desenvolveu um sistema central de controle e gestão para a produção digital. Equipado com gestão visual global, ele reduziu significativamente as perdas dos processos e, com o suporte do sistema de inspeção visual de IA, que conta com aprendizado e extração automáticos de características defeituosas, ele melhorou a taxa de detecção em processos como corte e calandragem. Todos os resíduos produzidos durante a fabricação serão reciclados, e a taxa de recuperação de metais preciosos como níquel, cobalto e manganês pode chegar a 99,3%.

A CATL-SC atualizou de forma abrangente a cadeia de logística e o transporte dentro da fábrica utilizando amplamente veículos logísticos autônomos, empilhadeiras elétricas, entre outros, que possibilitam a operação zero carbono entre fábricas de fornecedores, depósitos de matérias-primas, fábricas de processamento, depósitos de produtos acabados e fábricas de clientes. Além disso, os funcionários são incentivados a utilizar veículos elétricos e mobilidade compartilhada, reduzindo assim sua pegada de carbono em todos os aspectos da produção e da vida.

A CATL-SC está localizada em Yibin, na província de Sichuan, no sudoeste da China. Três rios – Rio Jinsha, Rio Minjiang e Rio Yangtzé – atravessam a região norte da cidade, oferecendo um ambiente natural superior, localização geográfica diferenciada e recursos abundantes de água, o que permite que a usina reduza 400 mil toneladas de emissões de carbono todos os anos, já que mais de 80% de seu consumo de energia provém da energia hidrelétrica.

A certificação representa um marco significativo para que a CATL atinja suas metas de neutralidade de carbono. Como a primeira usina de baterias carbono zero do mundo, a usina de Sichuan da CATL dá um exemplo de como a produção de baterias pode ser neutra em carbono e também oferece ao mercado uma nova solução com eletrificação + carbono zero. No futuro, a CATL replicará as experiências de sua "fábrica lighthouse" em outras instalações, em um esforço para alcançar a neutralidade de carbono em todas suas dez bases de produção no mundo, construindo assim um ecossistema industrial mais sustentável e contribuindo para o objetivo de neutralidade de carbono global.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

