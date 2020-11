Uso de Marketing digital é proposta do candidato Guilherme Gonçalves

Outro trabalho que lhe dá propriedade para essa proposta é o de que participa do projeto social chamado de Casa da Árvore, que descobre e desenvolve talentos artísticos e musicais. Além disso, também atua na área de marketing digital oferecendo ferramentas de trabalho em diversas áreas do empreendedorismo.

"Com objetivos certos, boa apresentação e uso de marketing digital da forma assertiva para divulgação na internet, é possível se posicionar no mercado. Minha proposta é colocar em prática um trabalho de mentoria junto às comunidades. Muitas pessoas sonham em ter o próprio negócio, mas não sabem por onde começar. Quero ser esse apoio", destaca o empresário.

Jovem, carismático, comunicativo e com muita capacidade de liderança, é comum ver Guilherme envolvido em ações sociais e de empreendedorismo digital. Já é conhecido em muito bairros carentes de Goiânia e é tradicional que reúna outros empreendedores e amigos famosos em ação dedicada a um Natal feliz às crianças em situação de vulnerabilidade. É onde ele mais pretende atuar para evidenciar talentos.

Porém, lançar propostas com objetivos claros com possibilidade de angariar recursos factíveis que atendam a comunidade demanda conhecimentos. Pensando em todas estas nuances, o empreendedor participou do curso de formação de pré-candidatura do PSD às eleições de 2020. A capacitação foi feita em parceria com o Espaço Democrático, uma fundação de estudos e formação política do partido.

Para Guilherme, participar de uma eleição é ter um olhar de esperança de que tudo pode muda r algum dia e se atentar às novidades. Saiba mais sobre Guilherme Gonca em seu perfil no Instagram @guilherme_gonca.

