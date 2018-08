USONICIG présente la première cigarette électronique ultrasonique au monde pour diversifier le marché des SEAN

Grâce à ces avantages techniques, USONICIG RHYTHM produit une vapeur plus pure et plus douce, ce qui en fait un meilleur choix pour les vapoteurs qui font l'objet d'un traitement de substitution nicotinique ou qui souhaitent abandonner progressivement les produits traditionnels.

Pour M. Liu Jianfu, président de USONICIG : « Nous nous attelons à trouver de nouveaux moyens innovants de proposer des dispositifs de vapotage sains. La technologie de vibration à ultrasons permettra d'offrir aux vapoteurs une expérience de vapotage plus propre et plus saine. »

« Au début de cette année, USONICIG a obtenu le prix Outstanding Contribution to the Vape Industry de Vapouround, un magazine spécialisé au Royaume-Uni, et notre premier dispositif de vapotage ultrasonique RHYTHM a été désigné Innovation of the Year 2018. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance par les professionnels du secteur, et nous continuerons nos activités de recherche et de développement pour proposer de meilleurs produits sur le marché. »

USONICIG RHYTHM est conforme à la directive sur les produits du tabac de l'Union européenne 2014/40/UE, et a obtenu une autorisation de commercialisation au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et il est proposé à la vente en ligne et dans les boutiques locales de vapotage.

À propos de USONICIG

USONICIG a été fondée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. et s'attèle à la recherche et au développement de produits de vapotage sains. En juin 2018, USONICIG avait obtenu au total 255 brevets, dont 38 au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 63 brevets d'invention en Chine et à l'étranger, 146 brevets d'utilité, et 8 brevets de conception en Chine et à l'étranger. Avec ses avancées dans la recherche et le développement, la conception de produits et la fabrication, USONICIG est devenue un leader du secteur du vapotage.

