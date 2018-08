USONICIG stellt die weltweit erste E-Zigarette mit Ultraschall vor und sorgt für mehr Vielfalt auf dem ENDS-Markt

Dank dieser technischen Vorteile erzeugt das USONICIG RHYTHM einen reineren und weicheren Dampf, wodurch es für Anwender von Verdampfern, die sich gerade einer Rauchentwöhnung unterziehen oder versuchen, sich schrittweise von herkömmlichen Produkten zu lösen, die bessere Wahl ist.

Herr Liu Jianfu, Präsident von USONICIG, sagte dazu: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, neue und innovative Ansätze für die Bereitstellung von gesunden Verdampfer-Produkten zu finden. Die Einführung der Vibrationstechnik mit Ultraschall wird den Anwendern von Verdampfern ein völlig neues, reineres und gesünderes Erlebnis beim Verdampfen bringen."

„Anfang des Jahres erhielt USONICIG eine Auszeichnung der Branche, den ‚Outstanding Contribution to the Vape Industry' von Vapouround, einem Fachmagazin mit Sitz im Vereinigten Königreich. Außerdem wurde das RHYTHM, unser erster Ultraschall-Verdampfer mit dem Titel ‚Innovation of the Year 2018' ausgezeichnet. Wir wissen die Anerkennung durch die Profis aus der Branche zu schätzen, und wir werden auch weiterhin an der Erforschung und Entwicklung verbesserter Produktoptionen für den Markt arbeiten."

USONICIG RHYTHM erfüllt die europäische Tabakrichtlinie (Tobacco Products Directive 2014/40/EU (TPD)) und hat die Genehmigung für den Verkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschland erhalten. Erhältlich ist es im Online-Handel sowie in Verdampfer-Läden vor Ort.

Weitere Informationen über USONICIG und das RHYTHM finden Sie unter:

Website: www.usonicig.com



Instagram: https://www.instagram.com/usonicig



Facebook: https://business.facebook.com/usonicig



Twitter: https://twitter.com/Usonicig



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEw

Informationen zu USONICIG

USONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. gegründet und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung von gesunden Verdampfer-Produkten. Bis Juni 2018 erhielt USONICIG die Zulassung für insgesamt 255 Patente. Darunter sind 38 Patente unter dem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63 in- und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und 8 in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte bei Forschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellung hat sich USONICIG zum Marktführer in der Branche für Verdampfer entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/723281/USONICIG.jpg

