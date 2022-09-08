USPS发行詹姆斯韦伯太空望远镜邮票

有史以来部署的最复杂的观测台现在将穿梭于美国邮政系统

华盛顿2022年9月8日 /美通社/ -- 美国邮政总局（U.S. Postal Service，简称"USPS"）通过发行这枚鲜明的邮票，庆祝美国宇航局（NASA）詹姆斯韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）以前所未有的方式继续进行其揭示宇宙的史诗般使命。今天在史密森尼美国邮政博物馆（Smithsonian National Postal Museum）举行了邮票敬献仪式。

担任敬献官的美国邮政总局理事会副主席Anton Hajjar表示："詹姆斯韦伯太空望远镜绕太阳轨道飞行，距离我们地球约160万公里。现在，随着这枚新的‘永久'邮票的推出，该太空望远镜将穿梭于美国邮政系统。"韦伯望远镜正在发送着真正令人惊叹的图像，我相信你会同意我这么说！ 我们在这枚邮票中庆祝的望远镜，其本身就是数十年来的一个工程奇迹。"

与Hajjar一起参加敬献仪式的还有：美国宇航局副局长、前宇航员Robert D. Cabana；史密森尼学会（Smithsonian Institution）科学和研究副部长Ellen R. Stofan；美国宇航局Goddard太空飞行中心韦伯望远镜光学望远镜系统经理Lee Feinberg；NASA Goddard望远镜天文台项目副科学家Erin Smith；美国邮政博物馆（National Postal Museum）馆长Elliot Gruber。

Cabana表示："当使用这些邮票的任何人看到这台望远镜时，我希望他们看到我所看到的——它令人难以置信的揭示新的和意想不到的发现的潜力，这些发现可帮助我们了解宇宙的起源和我们在宇宙中的位置。这台望远镜是美国历史上规模最大的国际空间科学项目，我热切期待看到它将在天文学领域实现的科学突破。"

社交媒体正在分享这些邮票的新闻，请使用#WebbTelescopeStamp标签查看。美国邮政总局的Facebook关注者可以在facebook.com/usps上查看邮票故事。

由20枚邮票组成的套票将作为"永久"邮票发行，这表示其价值始终与当前一类1盎司邮件的价格相当。

背景

NASA的詹姆斯韦伯太空望远镜于2021年12月25日发射升空，是有史以来在太空部署的最大、最复杂的望远镜，能够研究宇宙历史的每一个阶段。该望远镜设计用于提供奇妙的图像和前所未有的科学数据。它能够窥探已知宇宙的极限，并能见证早期的宇宙。该望远镜带来的发现激起了对存在的敬畏，因为这些发现扩大了我们对天堂的理解。

除了提供有关宇宙远端的图像和数据外，该望远镜还将提供有关我们太阳系的新信息，以及越来越多的已知系外行星（我们的家乡星系"银河系"内绕其他恒星运行的行星）的详细信息。通过光谱学（对来自这些世界的波长的分析），科学家可以帮助识别具有有利条件支持我们所知生命的行星。

该望远镜代表着国际间的合作和投资，汇聚了NASA、欧洲航天局（European Space Agency）和加拿大航天局（Canadian Space Agency）的人才和资源。该望远镜从欧洲航天局发射场法属圭亚那考鲁的欧洲航天中心发射升空。 地球在这一近赤道地点的自转动量有力地推动了载有该望远镜的欧洲Ariane 5号火箭的发射。

该望远镜脱离火箭后展开，飞行到距离地球约160万公里的特殊位置。这台灵敏的望远镜由五层高科技材料隔板提供隔热和遮光保护，隔板展开有网球场那么大。在太空中，望远镜处于极冷条件下运行，温度在-223℃（-370华氏度）以下。这种酷寒至关重要，因为望远镜必须感知来自天体的微弱热量和光线——其中有些相距数十亿光年。该望远镜高度抛光的金镜非常适合于这一应用。

在发射之前，来自全球的科学界成员为望远镜的探索制定了计划和科学目标。包括漂亮的金镜在内，望远镜本身大部分都在美国的多个设施组装、抛光和测试。在运送到南美的发射场之前，整个复杂的过程需要零件在美国各地往返。美国、加拿大和欧洲合作伙伴提供了科学和制导仪器。NASA管理该望远镜的总体开发。

科学家对韦伯太空望远镜抱有很高的期望，包括解答一些由来已久的问题，当然还有探索一系列新的宇宙奥秘。

邮票艺术品

邮票上的图像是一位艺术家从望远镜的角度对令人叹为观止的星景创作的数字化描述。其18块镀金镜片组合成6.4米宽的六角形主镜，可以采集微弱的热波，这些热波代表了从宇宙数十亿光年之遥来到的第一道星光。副镜位于对面，由三根支柱支撑。下方是望远镜的遮阳板、计算机、控制机械和提供电力的太阳能阵列。

"Webb Space Telescope"字样以白色展现在邮票底边。左边垂直往上写着"USA/FOREVER"。在镶边处顶部，金色"James Webb Space Telescope"套印在太空的暗黑背景中，一颗恒星图像位于该标题最后两个单词的中间。背景印有更多恒星和星系。此图像证实了望远镜镜片的完美对准。

艺术总监Derry Noyes是该邮票项目的设计师，其设计采用了James Vaughan的现有艺术和NASA与太空望远镜科学所（Space Telescope Science Institute）提供的一幅图片。

邮政产品

客户可以在usps.com/shopstamps的邮政商店、拨打844-737-7826，或通过USA Philatelic邮寄，或在全国各地的邮局，购买邮票和其他集邮产品。

邮政总局一般不会接受税款用于运营支出，而是依靠出售邮资、产品和服务为其业务提供资金。

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SOURCE U.S. Postal Service