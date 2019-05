UST Global annonce le départ à la retraite de son PDG et le plan de relève

- Krishna Sudheendra est nommé PDG d'UST Global

- Sajan Pillai annonce son intention de prendre sa retraite de son poste de PDG, mais il continuera de siéger au conseil d'administration

ALISO VIEJO, Californie, 18 mai, 2019 /PRNewswire/ -- UST Global, un grand prestataire de solutions de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui que Sajan Pillai prend sa retraite du poste de PDG de l'entreprise. Krishna Sudheendra, directeur financier et président d'UST Global a été nommé au poste de PDG dans le cadre du plan de relève de l'entreprise. M. Pillai, qui travaille chez UST Global depuis plus de 20 ans, continuera de siéger au conseil d'administration de l'entreprise et s'investira activement l'année prochaine aux côtés de Krishna et de l'équipe de direction afin d'assurer une transition réussie.

M. Pillai a dirigé la création d'un solide écosystème composé de startups au sein d'UST Global, en investissant dans de jeunes pousses dans une optique d'innovation. Il continuera de s'atteler à cette tâche par le biais d'un nouveau fonds de capital-risque, tout en siégeant au conseil d'administration. Cet écosystème est un espace important pour mettre l'innovation à la disposition des clients d'UST Global et pour assurer la croissance de l'entreprise à l'avenir.

« Chez UST, j'ai eu un parcours très épanouissant, qui m'a permis de faire avancer la passion pour la technologie de pointe et l'innovation en réunissant des startups et des clients en vue de la création d'un écosystème qui leur apporte de la valeur. Pour orienter le monde si intéressant des startups alimentées par le capital-risque, j'aimerais désormais consacrer du temps à transmettre ce que j'ai acquis et concrétiser cette passion, au bénéfice des entreprises et des clients du monde entier. Cela aidera UST à poursuivre sa trajectoire tissée d'innovation au nom de ses clients », a déclaré M. Pillai. « Je suis très heureux de voir Krishna me succéder à ce poste et former la nouvelle génération de dirigeants de l'entreprise. C'est la bonne personne pour prendre les rênes de l'entreprise et la conduire vers son prochain stade d'évolution. »

Dans le cadre du plan de relève de l'entreprise, M. Sudheendra a occupé le poste de président tout au long de l'année dernière. La carrière qu'il a menée pendant plus de 15 ans chez UST Global l'a conduit à diriger avec succès l'expansion de la clientèle et du marché et à stimuler ainsi la croissance de l'entreprise, remarquable dans son secteur. Il a joué un rôle essentiel dans l'obtention d'investissements en capital-investissement pour accompagner UST Global tout au long de son processus d'évolution. Il a non seulement développé les activités à l'échelle mondiale, mais aussi mis en place des systèmes financiers solides, une gouvernance forte et des contrôles rigoureux pour optimiser les résultats et la productivité.

« Cette annonce est l'aboutissement réussi d'un plan de relève pluriannuel qui vise à sélectionner le meilleur dirigeant pour UST Global. Krishna ayant à son actif un bilan exemplaire en tant que président et directeur financier de l'entreprise, nous avons hâte de voir ce qu'il va apporter à l'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de PDG », a déclaré Paras Chandaria, président du conseil d'administration d'UST Global. « Au nom de tout le conseil, je remercie Sajan pour ses grandes qualités de dirigeant et ses nombreuses contributions au succès récent d'UST Global. Nous apprécions ses prestations et son engagement à l'égard d'UST Global et nous travaillerons de concert aux futurs efforts consacrés à la création d'entreprise. »

« Je suis très heureux d'être nommé au poste de prochain PDG d'UST Global, et je tiens à remercier Sajan et le conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour diriger cette entreprise solide et épauler nos effectifs talentueux alors que notre entreprise poursuit son essor », a ajouté M. Sudheendra.

À propos d'UST Global

UST Global est un fournisseur de premier plan de solutions de technologie numérique qui offre des services avancés de calcul et numériques à de grandes entreprises privées et publiques dans le monde entier. Parmi ses clients, on compte des entreprises classées au palmarès Fortune 500 et œuvrant dans le secteur bancaire et financier, les assurances, la santé, le commerce de détail, la fabrication, le transport maritime, la technologie et les télécommunications. UST Global croit en l'opportunité de construire des partenariats commerciaux stratégiques à long terme grâce à des modèles mondiaux d'engagement centrés sur le client, qui allient les ressources et les experts locaux aux coûts, à l'évolutivité et aux avantages de la qualité des opérations mondiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.ust-global.com.

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/540539/UST_Global_Logo.jpg

Contact avec les médias :

Leslie Schultz

UST Global

Leslie.Schultz@ust-global.com

+1 949-204-4892



Suzanne Dawson

S&C Public Relations pour UST Global

sdawson@scprgroup.com

+1 646-941-9140

Related Links

http://www.ust-global.com



SOURCE UST Global