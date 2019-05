UST Global anuncia retiro de director general y plan de sucesión

- Krishna Sudheendra es nombrado director general de UST Global

- Sajan Pillai anuncia plan de retiro ante su salida como director general; seguirá en el directorio

ALISO VIEJO, California, 20 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- UST Global, una compañía líder en soluciones de transformación digital, anunció hoy que Sajan Pillai se retira del cargo de director general de la compañía. El gerente de finanzas y presidente de UST, Krishna Sudheendra, ha sido nombrado director general como parte del plan de sucesión de la compañía. Pillai, que ha estado en UST Global durante más de 20 años, seguirá participando en el directorio de la compañía y estará involucrado activamente en los próximos doce meses junto a Krishna y al equipo de liderazgo a fin de apoyar una transición exitosa.

Pillai dirigió la creación de un robusto ecosistema de empresas emergentes en UST Global al invertir en empresas emergentes orientado a la innovación, y seguirá enfocado en esto a través de un nuevo fondo de capital de riesgo mientras presta servicio en el directorio. El ecosistema constituye un espacio significativo para incorporar innovación para los clientes de UST Global y crecimiento para la compañía misma de cara al futuro.

"En UST, he tenido una trayectoria muy gratificante haciendo progresar la pasión por tecnología de vanguardia, así como la innovación uniendo empresas emergentes con clientes a fin de crear un ecosistema que les proporcione valor. Para dirigir el emocionante mundo de empresas emergentes impulsadas por capital de riesgo, me gustaría dedicar mi tiempo ahora a entregar algo a en compensación y a cumplir esa pasión, prestando servicio a negocios y consumidores a nivel global. Esto ayudará a UST a continuar en su rumbo de innovación a nombre de sus clientes", señaló Pillai. "Estoy muy orgulloso de que sea Krishna quien me sucede en este cargo como la siguiente generación de liderazgo para la compañía. Él es la persona correcta para servir de punta de lanza para la organización en esta siguiente etapa de evolución".

Como parte del plan de sucesión de la compañía, Sudheendra se desempeñó como presidente durante el año pasado. En el transcurso de sus más de 15 años de carrera en UST Global, él ha dirigido con éxito la expansión en mercados y clientes, impulsando el crecimiento líder en la industria de la compañía. También fue decisivo en la obtención de inversión de capital privado a fin de potenciar UST Global a través de su evolución. Además de fortalecer las operaciones globales, él implementó sólidos sistemas financieros, gobernanza y controles a fin de optimizar el rendimiento y la productividad.

"Este anuncio constituye la culminación exitosa de un plan de sucesión plurianual diseñado para seleccionar al mejor líder para UST Global. Con una trayectoria estelar como presidente y gerente de finanzas de la compañía, estamos esperando ver lo que Krishna aportará a la compañía siendo su director general", manifestó Paras Chandaria, presidente del directorio de UST Global. "A nombre de todo nuestro directorio, quiero agradecer a Sajan por su liderazgo y sus numerosas contribuciones al éxito reciente de UST Global. Apreciamos su servicio y su compromiso con UST Global y trabajaremos juntos en emprendimientos futuros impulsados con capital de riesgo".

"Para mí es un honor ser nombrado el próximo director general de UST Global, y quiero agradecer tanto a Sajan como al directorio por la confianza que han depositado en mí para dirigir esta sólida organización y apoyar a nuestra gente talentosa mientras seguimos haciendo crecer la compañía", agregó Sudheendra.

Acerca de UST Global

UST Global es una compañía de soluciones de tecnología digital líder que ofrece servicios digitales y de computación avanzados para empresas públicas y privadas de envergadura en todo el mundo. Entre sus clientes se cuentan empresas Fortune 500 de las áreas de banca y servicios financieros, seguro, cuidado de la salud, comercio minorista, manufactura, embarques, tecnología y telecomunicaciones. UST Global cree en establecer relaciones comerciales estratégicas de largo plazo a través de modelos de compromiso global centrados en el cliente que combinan a expertos y recursos locales con las ventajas en costo, escala y calidad de las operaciones globales. Para más información, por favor visite: www.ust-global.com.

