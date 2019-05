UST Global anuncia sua aposentadoria como presidente-executivo e plano de sucessão

ALISO VIEJO, Califórnia, 18 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A UST Global, proeminente empresa de soluções de transformação digital, anunciou hoje a aposentadoria do presidente-executivo da empresa, Sajan Pillai. O diretor financeiro e presidente da UST Global, Krishna Sudheendra, assume o cargo de presidente-executivo, como parte do plano de sucessão da empresa. Pillai, que está na UST Global por mais de 20 anos, permanecerá no Conselho de Administração da empresa e irá colaborar ativamente com Krishna e com a equipe de liderança pelo período de um ano, para dar suporte a uma transição bem-sucedida.

Pillai liderou a criação de um ecossistema robusto de startups para a UST Global, investindo em startups para promover inovações e irá manter esse foco através de um fundo de capital de risco, como membro do conselho. O ecossistema ocupa um espaço significativo em suas funções de levar inovação para os clientes da UST Global e promover o crescimento da empresa progressivamente.

"Na UST, tive uma jornada muito gratificante, promovendo a paixão pela tecnologia de ponta e pela inovação, ao reunir startups e clientes para criar um ecossistema para fornecer valor a eles. Para liderar o estimulante mundo de startups propulsionadas por capital de risco, gostaria agora de dedicar meu tempo à retribuição e ao cumprimento dessa paixão, servindo empresas e consumidores globalmente. Isso irá ajudar a UST a dar continuidade a sua jornada de inovações em favor de seus clientes", disse Pillai. "Estou muito satisfeito por ser sucedido por Krishna nesse cargo, como a próxima geração de liderança da empresa. Ele é a pessoa certa para encabeçar a organização em seu próximo estágio de evolução".

Como parte do plano de sucessão da empresa, Sudheendra serviu como presidente no último ano. Durante sua carreira de mais de 15 anos na UST Global, ele liderou, com sucesso, a expansão da base de clientes e do mercado, alimentando o crescimento da empresa, o melhor do setor. Ele foi fundamental na obtenção de investimentos de participações privadas para propulsionar a UST Global em seu processo de evolução. Além de fortalecer as operações globais, ele implementou sólidos sistemas financeiros, governança e controles para otimizar o desempenho e a produtividade.

"Esse anúncio é a conclusão bem-sucedida de um plano de sucessão plurianual, para selecionar o melhor líder para a UST Global. Com o histórico excelente de Krishna como presidente e diretor financeiro da empresa, estamos ansiosos para ver o que ele poderá fazer pela empresa como presidente-executivo", disse o presidente do Conselho de Administração da UST Global, Paras Chandaria. "Em nome de todo o conselho, agradeço a liderança de Sajan e suas inúmeras contribuições ao recente sucesso da UST Global. Reconhecemos seu serviço e compromisso com a UST Global e trabalharemos juntos em futuros empreendimentos acionados por capital de risco".

"É uma honra assumir o cargo de presidente-executivo da UST Global e agradeço a Sajan e ao conselho a confiança que depositaram em mim, para liderar essa forte organização e dar suporte a nosso pessoal talentoso, à medida que continuarmos a fazer a empresa crescer", acrescentou Sudheendra.

