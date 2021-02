Usuários da AppGallery estão entre os primeiros a jogar Save Eddy Smile globalmente

Completar os quebra-cabeças permite que os gamers subam na hierarquia, atacando Rory com cada nível concluído e melhorando o torque, a velocidade, o magnetismo e as estatísticas do ímã de carregamento. Com mais de 60 ímãs para serem desbloqueados e um misterioso nível oculto a ser encontrado, não restam dúvidas de que os gamers terão horas de emocionante jogabilidade.

"A Fineallday Games está muito feliz em fechar essa parceria com a AppGallery e oferecer aos gamers da Huawei acesso ao nosso tão aguardado jogo Save Eddy Smile", disse Dominick Lareau. "Nosso objetivo é criar jogos que não sejam apenas visualmente interessantes, mas inovadores e originais. Compartilhamos da alegria e do entusiasmo dos jogadores da Huawei e, por meio da AppGallery, planejamos disponibilizar outros jogos divertidos no futuro."

O Save Eddy Smile convida gamers de todo o mundo a colher os benefícios de jogos estimulantes, desafiando essas pessoas a subir na hierarquia, derrotar Rory e encontrar o misterioso nível oculto. Lançado na AppGallery em 12 idiomas diferentes1, o jogo está disponível para download desde 29 de janeiro de 2021.

Huawei oferece suporte de tecnologia a parceiros

A parceria da Huawei foi perfeita para a Fineallday. A equipe forneceu sólido suporte operacional para o lançamento do Save Eddy Smile, que está integrado ao inovador HMS Core da Huawei.

"A equipe da Huawei ofereceu suporte técnico de alta qualidade durante o processo de integração", revelou Dominick Lareau. "A comunicação foi excelente. Além disso, a transparência nas instruções e no feedback nos ajudou a rapidamente superar quaisquer problemas técnicos."

O jogo Save Eddy Smile está disponível para download gratuito na AppGallery desde 29 de janeiro de 2021.

Sobre a AppGallery (um dos três principais mercados de aplicativos do mundo)

Lançada em mais de 170 países e regiões, a AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, porém focadas, de seus 500 milhões de usuários ativos. O mercado de aplicativos busca ativamente parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a embarcar na plataforma. Isso permite que a AppGallery continue sendo uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta, inovadora e acessível a todos.

A AppGallery também fornece amplo suporte operacional em todo o mundo e diversas iniciativas centradas nos desenvolvedores, capacitando-os a inovar ainda mais no desenvolvimento de aplicativos.

Sobre a Fineallday Games

A Fineallday Games é um estúdio independente com sede em Quebec, no Canadá, cujo objetivo é criar jogos e conteúdos originais, divertidos e artísticos. Fundada por Dominick Lareau, com a ajuda de seu parceiro Samuel Archambault, a Fineallday já publicou vários jogos de sucesso focados em criar diversão e estímulo para seus gamers.

https://www.fineallday.com/games

1 O jogo Save Eddy Smile está disponível em 12 idiomas, incluindo inglês, chinês, francês, espanhol, italiano, português, russo, hindi, japonês, coreano, alemão e árabe.

