Usuários da AppGallery são os primeiros a jogar Night of Full Moon (Noite de Lua Cheia) totalmente em espanhol globalmente

O Night of Full Moon é um jogo de construção de deck baseado na história do Chapeuzinho Vermelho. Os usuários brincarão como a própria Chapeuzinho e lutarão contra os monstros aterrorizantes da Floresta Negra com seus decks feitos sob medida para salvar sua amada avó. Combinando mecânica de roguelike com um gameplay de estratégia por turnos bem elaborado, o Night of Full Moon oferece não apenas um design de jogo rico, mas também de construção mundial.

Existem oito classes distintas para os jogadores escolherem, mais de 600 cartas para construir decks, bem como 90 monstros com quem lutar. Além disso, o Night of Full Moon tem vários finais, bem como a trama baseada na reputação e no medidor de coragem da Chapeuzinho e que variam de acordo com as escolhas dos jogadores.

"Estamos entusiasmados em mostrar o lindo mundo da Chapeuzinho Vermelho e contar a intrincada tradição em torno dela da maneira que pretendíamos para os usuários do AppGallery que falam espanhol", disse Heng Cheng, produtor na Giant Network. "Estamos entusiasmados em dar prosseguimento à nossa parceria com a AppGallery. Com base na eficiência e comprometimento da Huawei com o sucesso do nosso estúdio, estamos mais do que confiantes de que esta última atualização continuará a sequência de sucessos que estamos atualmente desfrutando com a Huawei."

A Huawei oferece suporte substancial de expansão de mercado no exterior para parceiros

Todo o processo de localização levou apenas um pouco mais de um mês do início ao lançamento e é apenas uma das muitas histórias de sucesso que Night of Full Moon desfrutou com a solução de serviço de localização principal do HMS da Huawei. A solução, que faz parte da iniciativa da Huawei para ajudar os desenvolvedores com sua expansão de mercado no exterior, oferece um serviço de localização de ciclo completo que abrange todo o espectro do processo de desenvolvimento, capacitando os desenvolvedores a alinhar seus aplicativos com a cultura, estilo de vida, gosto e hábitos locais. Os desenvolvedores têm acesso a um kit de ferramentas de conformidade on-line, que agrega recursos e informações úteis, como estudos de caso e diretório de empresas de credenciamento, para ajudá-los a navegar pela miríade de leis e regulamentos em seus mercados alvo.

Além disso, os desenvolvedores também podem explorar os vastos recursos de marketing da AppGallery para alcançar seu público de forma fácil e eficaz nos mercados estrangeiros. Com uma ampla gama de canais promocionais, incluindo ativação KOL, promoções na loja, publicidade externa e promoção no AppGallery, a Huawei está bem equipada para facilitar as expansões globais dos desenvolvedores. A Giant Network é apenas uma das muitas empresas parceiras que se beneficiaram do amplo apoio da Huawei – Night of Full Moon foi capaz de alavancar as capacidades de promoção local da AppGallery no mercado russo e japonês para atingir um salto de dez vezes nos downloads.

Night of Full Moon está disponível para download gratuitamente via AppGallery em https://appgallery.huawei.com/#/app/C100410437 .

Para mais informações, acesse o site Huawei Developer Forum em https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub.

Sobre a AppGallery – um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

A AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, ainda que focadas, dos seus 500 milhões de usuários ativos de mais de 170 países e regiões. O mercado de aplicativos busca ativamente parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a embarcar na plataforma. Isso permite que a AppGallery garanta que os consumidores recebam experiências únicas e inteligentes e tenham acesso a uma das maiores bibliotecas de jogos móveis. Também ajuda a concretizar a visão da AppGallery de continuar sendo uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta, inovadora e acessível a todos.

A AppGallery reconhece a importância e as contribuições de seus desenvolvedores e está empenhada no sucesso deles. A AppGallery também oferece amplo suporte operacional em todo o mundo e diversas iniciativas centradas nos desenvolvedores, capacitando-os a inovar ainda mais no desenvolvimento de aplicativos.

FONTE Huawei

