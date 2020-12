Usuários Huawei entre os primeiros a jogar Giblins™ Fantasy Builder hoje na AppGallery

"Estamos muito felizes em colaborar com a Huawei mais uma vez para disponibilizar o mundo encantador de Giblins à AppGallery e, simultaneamente, aos gamers móveis em todas as plataformas", disse Wayne Meazza, vice-presidente executivo da Behaviour™ Interactive. "Estamos confiantes de que as imagens de fantasia do jogo, o tom humorístico e as divertidas referências da cultura pop irão atrair uma diversidade de jogadores, proporcionando diversão e emoção direto na palma de suas mãos."

Em Giblins™ Fantasy Builder, os jogadores podem construir e gerenciar seu supremo castelo de fantasia, enquanto acumulam uma fortuna com a ajuda de Giblins, criaturas trabalhadoras e travessas semelhantes aos duendes. Para conseguir isso, os jogadores colocam seus Giblins para trabalhar para reunir recursos no subsolo, e fazem equipamentos épicos para Aventureiros corajosos, que se dirigem ao majestoso castelo construído pelo próprio jogador. Desde extração de minerais preciosos até a fabricação de kombuchá e armas artesanais, os Giblins fazem de tudo.

O Fantasy Builder Giblins™ marca a segunda vez que a Huawei está trabalhando com a Behaviour Interactive para levar seu trabalho de paixão aos gamers simultaneamente por meio da AppGallery e de outras plataformas móveis. Para materializar esta parceria, os desenvolvedores da Huawei e da Behaviour Interactive trabalharam em estreita colaboração para integrar as capacidades da Huawei, tais como Account Kit e In-App Purchases, ao aplicativo do novo jogo e proporcionar uma experiência perfeita. O HUAWEI Account Kit permite aos usuários acessar o aplicativo do jogo rapidamente e começar a jogar no menor tempo possível, enquanto o HUAWEI In-App Purchases (IAP) permite aos usuários comprar conteúdo e recursos extras no aplicativo Giblins™ Fantasy Builder.

A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões, e oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery tem o compromisso de proporcionar a seus 500 milhões de usuários ativos uma experiência de download de aplicativos de alta qualidade.

Acesse a AppGallery agora para fazer download do Giblins Fantasy Builder.

Sobre a AppGallery

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nossos recursos exclusivos no dispositivo permitem que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso é parte de nossa mais ampla estratégia 1 + 8 + N na Huawei. Em relação à AppGallery, nossa visão é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteger estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente. Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 500 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. Durante o primeiro semestre de 2020, os usuários fizeram um total de 261 bilhões de downloads na AppGallery.

Sobre a Behaviour™ Interactive

A Behaviour™ Interactive, o maior desenvolvedor e divulgador independente de jogos do Canadá, foi fundado em 1992. A empresa conta com cerca de 700 funcionários em seu estúdio de Montreal. Com seu premiado IP original Dead by Daylight™, o RPG de estratégia Game of Thrones Beyond the Wall™ e Giblins™ Fantasy Builder, a Behavior continua evoluindo como um desenvolvedor líder global. Entre seus parceiros estão algumas das marcas mais renomadas do mundo, incluindo Activision, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft e muitas outras.

Para mais informações, acesse: bhvr.com

FONTE Huawei

