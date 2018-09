Utilisation accrue des produits naturels et à base de plantes sur les plus grands marchés mondiaux de la santé grand public selon le nouveau rapport du Nicholas Hall Group

LONDRES, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Selon un nouveau rapport du Nicholas Hall Group, les consommateurs de certains des plus grands marchés de la santé mondiaux se tournent de plus en plus vers des médicaments et des suppléments naturels et à base de plantes, provoquant un pic des ventes des produits naturels et à base de plantes.

Le nouveau rapport « Herbals & Naturals » a révélé que 9 marchés (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Italie, Japon) ont généré ensemble des ventes nettes pour un montant de 1 564 millions de dollars américains en 2017, la Chine et les États-Unis étant les plus gros contributeurs. Toutes catégories confondues, les ventes de produits naturels et à base de plantes sur ces marchés s'élevaient à 33 milliards de dollars en 2017, soit une croissance de 5 %, largement supérieure à celle des médicaments allopathiques, s'élevant à seulement 3 %.

Parmi les facteurs à l'origine de cette croissance, citons la santé et le bien-être qui figurent en tête de la liste des priorités des consommateurs ainsi que les options naturelles et à base de plantes, adaptées pour les enfants, qui gagnent en popularité et sont perçues comme plus sûres que les options allopathiques. À mesure que les ingrédients médicamenteux font l'objet d'examens minutieux et de restrictions, les préoccupations des consommateurs ont augmenté en matière de sécurité des médicaments conventionnels. Les produits naturels et à base de plantes jouissent d'une réputation grandissante pour leur efficacité, grâce à des études scientifiques et un soutien clinique qui renforcent la notoriété de nombreuses de leurs marques.

Les probiotiques constituent la catégorie à la croissance la plus rapide parmi les produits naturels et à base de plantes (+ 11 % par an en moyenne depuis 2013), en raison de la prise de conscience des bénéfices, de l'accent mis sur la prévention, de l'expansion dans de nouveaux créneaux et de la segmentation croissante. Le positionnement de nombreux probiotiques a évolué au-delà des bénéfices bien connus en matière de santé gastro-intestinale et d'immunité dans de nombreux domaines : santé des femmes, mère et enfant, métabolisme, stress, vieillissement en bonne santé, etc. Les options adaptées aux enfants se révèlent notamment particulièrement populaires.

Parmi les autres domaines de croissance figurent les remèdes contre la toux naturels et à base de plantes (+ 8 % par an en moyenne) et les analgésiques topiques (+ 7 % par an). Les produits naturels et à base de plantes pour la toux connaîssent une forte demande probablement en raison des problèmes de sécurité liés aux options allopathiques et aux restrictions imposées à certains ingrédients (dextrométhorphane, codéine). Par conséquent, d'autres produits ont été lancés dans ces principaux segments de croissance, notamment les produits aux extraits de lierre, au thym et au miel. Parmi les gels et les produits de massage anti-douleur, l'efficacité des formulations des produits naturels et à base de plantes se démarque. De nombreuses marques reposent sur un héritage de confiance, grâce au soutien de célébrités extrêmement important sur des marchés tels que le Japon et les États-Unis. Le menthol et le camphre sont des ingrédients courants et populaires, ainsi que le salicylate de méthyle, la consoude, la capsaïcine et l'arnica. La Chine est dominée par la médecine traditionnelle chinoise, l'Inde par les remèdes ayurvédiques, tandis que l'homéopathie est importante en Europe et aux États-Unis.

Le rapport complet, Herbals & Naturals: Opportunities in a Vast & Dynamic Area of Consumer Health, ainsi qu'un complément d'informations sont à présent disponibles à l'adresse : https://nicholashall.com/report/herbals-naturals

