Utopia, écosystème décentralisé P2P révolutionnaire annonce le lancement de son test bêta

Utopia représente la liberté et l'anonymat par le biais d'un produit dirigé par l'absence de censure dont le développement a demandé 5 années. La surveillance totale, le contrôle de l'écoulement de l'information et les duperies officielles sont exactement ce qu'Utopia veut empêcher. Lorsque vous utilisez Utopia, Big Brother cesse de vous regarder. Avec Utopia, vous êtes capable de contourner la censure en ligne et ses pare-feu, en d'autres termes vous êtes libre de communiquer avec qui vous voulez quand vous le voulez. La liberté d'expression est garantie par l'écosystème Utopia. La localisation physique de l'utilisateur ne peut pas être révélée. Les communications et les données ne peuvent pas être interceptées et lues par une partie tierce. Toutes les données de compte sont stockées sur l'appareil local de l'utilisateur d'Utopia dans un fichier chiffré.

Pourquoi Utopia est-il si étonnant ?

Utopia est un réseau décentralisé de pair-à-pair (P2P), sans intervention de serveur central pour la transmission ou le stockage de données. Le réseau est pris en charge par ceux qui l'utilisent et il fournit des fonctions de haute qualité, avec une interface usager parfaitement harmonieuse, offrant une très grande valeur. Avec Utopia, vous pouvez envoyer instantanément des messages textes et vocaux, transférer des fichiers, créer des discussions et chaînes de groupe, des flux d'informations et animer une discussion privée. Une chaîne peut être géotaguée en faisant appel à des uMaps ('uCartes') intégrées, ce qui simplifie la recherche de chaînes d'Utopia et ajoute un niveau supplémentaire de sécurité. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'utiliser des services publics de cartes dont on sait qu'ils collectent vos données pour alimenter de gigantesques mégadonnées.

uMail constitue une alternative décentralisée du classique courrier électronique. Aucun serveur n'est utilisé pour la transmission ou le stockage. Un compte uMail, créé en une minute, permet une messagerie et un stockage de pièces jointes sans aucune limite. Le chiffrement de l'écosystème Utopia garantit la sécurité de la transmission et du stockage de courriels. Votre uMail, en tant que partie interne d'Utopia, ne peut pas être bloqué ou saisi.

Toute la fonctionnalité financière peut se retrouver dans le 'portefeuille' uWallet incorporé dans Utopia : émettre et recevoir des paiements libellés en Crypton qui est la cybermonnaie exploitable d'Utopia, accepter des paiements sur votre site web, payer par cybercartes sans révéler votre identité, ou facturer vos services à des co-utilisateurs d'Utopia.

Le réseau Utopia comporte une alternative sûre au système traditionnel de noms de domaine (DNS, Domain Name System), intitulée Utopia Name System (UNS). Il s'agit d'un répertoire décentralisé de noms qu'il est impossible pour une partie tierce d'exproprier, de geler ou d'endommager. Une fois enregistré, il vous appartient indéfiniment.

UNS combiné à un transfert de paquet fonctionnel permet de placer en tunnel toutes sortes de données entre utilisateurs dans l'écosystème, d'où la possibilité d'héberger différents types de ressources, y compris des sites web à l'intérieur du réseau Utopia. Utopia possède son navigateur Idyll incorporé afin de visualiser des sites web à l'intérieur du réseau Utopia de pair-à-pair. Idyll constitue une alternative remarquable au navigateur de réseau superposé TOR ('The onion router').

Les développeurs du projet Utopia ont travaillé dur pendant plus de 5 années, et il existe de nombreuses autres fonctionnalités étonnantes que vous apprécierez , comme le cryptage vocal, des tonnes d'autocollants et de sourires, des jeux multijoueurs, des outils d'organisation, et la collaboration.

L'équipe d'Utopia est heureuse aujourd'hui de faire part du lancement d'un test BÊTA public.

Tout le monde est à présent en mesure de se familiariser avec les fonctions uniques d'Utopia et son approche révolutionnaire de l'écosystème décentralisé conçu pour la confidentialité. Le soutien sous toutes ses formes —signalisations d'erreurs et d'idées, promotion et activité d'influence— bénéficie d'un système généreux de récompenses. Le stade de test BÊTA durera approximativement 3 mois. À la fin de cette période, la version finale de l'écosystème d'Utopia sera mise en circulation et disponible pour téléchargement. Utopia est un logiciel absolument gratuit sans paiements ponctuels ou récurrents pour ceux qui veulent utiliser la plus vaste gamme de fonctionnalités d'Utopia.

Pour demander le programme BÊTA et obtenir davantage de renseignements, y compris des captures d'écran, veuillez visiter le site web https://beta.u.is. Une fois que vous aurez ouvert votre compte de bêta-testeur sur le portail de bêta-test d'Utopia, vous serez immédiatement en mesure de télécharger et installer Utopia sur votre PC, Mac ou Linux.

Utopia est un écosystème révolutionnaire décentralisé de pair-à-pair (P2P), sans intervention de serveur central pour la transmission ou le stockage de données. Utopia permet aux utilisateurs d'envoyer instantanément des messages textes et vocaux, de transférer des fichiers, de créer des discussions et chaînes de groupe, et de faire et accepter des paiements libellés en Crypton, cybermonnaie exploitable d'Utopia. Pour en apprendre davantage sur Utopia et vous abonner à sa version bêta, veuillez visiter : https://beta.u.is

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/877098/First_French.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877069/UTOPIA_Logo.jpg

Related Links

https://beta.u.is



SOURCE Utopia