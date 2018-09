Utopia Global Inc. añade una nueva solución a su cartera de software para los sectores del comercio minorista y la moda

La solución Retail & Fashion Workstudio de Utopia aborda los principales puntos problemáticos de los minoristas

MUNDELEIN, Illinois, 6 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Utopia Global, Inc., una de las principales empresas de software y servicios que ofrece calidad de datos de extremo a extremo, migración de datos y soluciones de gestión de datos, ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva solución para los sectores del comercio minorista y la moda: Retail & Fashion Workstudio (RFW).

RFW ofrece una interfaz simple e intuitiva que proporciona un acceso fácil para que los administradores de datos gestionen, completen y administren datos maestros de fuentes externas e internas. Asimismo, simplifica considerablemente los procesos de administración y aumenta la productividad de los equipos de gestión de datos maestros, a la vez que ofrece una visualización simple de los datos de diferentes plataformas para garantizar una calidad y consistencia óptimas de los datos.

La nueva solución de Utopia aborda los problemas de entrada, mantenimiento y gestión de datos a los que se enfrentan los minoristas e incluye una optimización del mantenimiento de los datos para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de errores. RFW también aprovecha la funcionalidad disponible en Microsoft Excel e integra y mapea sin problemas las plantillas preexistentes de su empresa en la aplicación SAP Master Data Governance (MDG) para objetos relacionados con el maestro de artículos en la extensión Retail and Fashion Management (RFM). La solución RFW está preconfigurada para iniciar sesión directamente en su solución SAP MDG-RFM, lo que permite validar datos y crear solicitudes de cambio de manera rápida y automatizada.

"Todos los minoristas se enfrentan al desafío de gestionar de manera eficaz el ciclo de vida de los artículos del comercio minorista, entre los que se incluyen los SKU y otros datos maestros de su empresa", declaró Martin Printz, director internacional de Soluciones para el comercio minorista de Utopia Global. "Por primera vez, los clientes de SAP tienen una manera fácil e integrada de abordar este problema aprovechando la funcionalidad de su sistema SAP MDG y ampliándolo gracias a una plataforma desarrollada para mejorar significativamente la productividad mediante la creación, gestión y administración de datos de extremo a extremo".

RFW está disponible como complemento para SAP Master Data Governance, Retail & Fashion Management, una extensión de Utopia. Este producto amplía la creciente cartera de software y servicios de Utopia para el sector minorista y es un compromiso de ayudar a los minoristas a abordar sus principales problemas en materia de datos maestros.

Para obtener más información sobre la solución Retail & Fashion Workstudio (RFW) y sobre otras soluciones de Utopia, visite https://www.utopiainc.com/.

Acerca de Utopia

Utopia Global, Inc. es una de las principales empresas de software y servicios que ofrece calidad de datos de extremo a extremo, migración de datos y soluciones de gestión de datos. Su enfoque de "crear, reparar y mantener" ("build, fix and sustain") ayuda a las empresas a depurar sus datos y a mantenerlos así para que las decisiones empresariales críticas se basen en datos fiables y de alta calidad. Utopia entiende la importancia de operar un negocio con datos depurados, precisos y procesables. Contamos con un profundo conocimiento del sector minorista en cuanto a administración y gestión de datos y ofrecemos servicio a algunas de las empresas minoristas y de moda más grandes del mundo. Como socio de software de SAP a nivel mundial en materia de gestión de datos maestros, Utopia es el desarrollador exclusivo de extensiones de soluciones para SAP Master Data Governance, centradas en gestión de activos empresariales, comercio minorista y moda. La cartera de soluciones de Utopia ayuda a las empresas a migrar a SAP S/4HANA® utilizando la aplicación MDG como puente, así como a mantener la integridad de los datos entre gemelos digitales en múltiples sistemas de registro. Con más de 15 años de avances innovadores, Utopia cree firmemente que "los datos perfectos son perfectamente posibles" ("Perfect Data is Perfectly Possible"). Para obtener más información, visite www.utopiainc.com.

SAP, SAP S/4HANA y los demás nombres de productos y servicios SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o empresas filiales de SAP) en Alemania y otros países. Consulte para obtener más información y declaraciones sobre marcas comerciales.

Los demás nombres de productos y servicios que aparecen en este comunicado son marcas registradas propiedad de sus respectivas empresas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460776/utopia__inc__logo.jpg

