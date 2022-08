utu lädt Nutzer ein, Flying Blue mit neuer Partnerschaft zu entdecken

Die Partnerschaft zwischen utu und Air France-KLM gibt Reisenden mehr Möglichkeiten, Prämien zu verdienen, während sie an über 300 Reisezielen steuerfrei einkaufen.

SINGAPUR, 1. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- utu (utu Pte Ltd), https://utu.global/, ein in Singapur ansässiges Travel-Tech-Unternehmen, hat eine neue Partnerschaft mit Flying Blue, dem Vielfliegerprogramm der führenden französisch-niederländischen Fluggesellschaft Air France-KLM, angekündigt. Die neue Zusammenarbeit bringt die Mission von utu, die steuerfreie Einkaufs- und Reisebranche wiederzubeleben, auf eine neue Ebene, mit noch mehr lohnenden Vorteilen.

„Flying Blue freut sich über die Partnerschaft mit utu, um unseren Mitgliedern neue Möglichkeiten zu bieten, bei Einkäufen im Ausland Meilen zu sammeln", sagte Ben Lipsey, SVP Customer Loyalty, Air France KLM Group. „Diese innovative Partnerschaft ist die erste ihrer Art für eine europäische Airline-Gruppe, und wir glauben, dass unsere Mitglieder davon begeistert sein werden

Das Vielfliegerprogramm Flying Blue von Air France-KLM ist mit über 17 Millionen Mitgliedern eines der am meisten gezeichneten Programme in Europa. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das größte transatlantische Joint Venture mit mehr als 340 täglichen Flügen im Jahr 2019.

Durch das Modell „mehr für Ihre Mehrwertsteuererstattung" können Touristen, die die utu Tax-Free Card verwenden, bis zu 30% mehr für ihre Steuerrückerstattung aus steuerfreien Einkäufen mit Prämien erhalten, einschließlich Vielfliegermeilen, Hotelpunkten, Treuepunkten für den Einzelhandel und mehr.

Sanjay Chinchwade, CMO von utu, kommentiert die neue Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr, unsere neue Partnerschaft mit Flying Blue bekannt zu geben. Für uns ist es das erste Mal, dass europäische Fluggesellschaften in unsere wachsende Liste von Partnern aufgenommen werden. Und für europäische UTU-Reisende ist es sogar noch spannender, da sie jetzt eines der beliebtesten Vielfliegerprogramme der Fluggesellschaften, nämlich das von Air France und KLM, als Prämienprogramm auswählen können, wenn sie ihre Mehrwertsteuererstattung umwandeln

Mit der Ausweitung der Prämien wird die größte Umwälzung in der Geschichte des steuerfreien Einkaufs fortgesetzt. Bis heute wurden Steuererstattungen immer in bar erstattet.

Ab dem 1. August, können Flying Blue-Mitglieder die Tax-Free Card von utu nutzen, um:

Bei Einkäufen im Ausland erhalten Sie für jede Steuererstattung in Höhe von 100 US- Dollar 125 US-Dollar in Form von UTU-Meilen gutgeschrieben.

US-Dollar in Form von UTU-Meilen gutgeschrieben. Sammeln Sie 4.686 Meilen (im Wert von 125 US-Dollar) für jede Steuererstattung von 100 US-Dollar auf die utu Tax-Free Card.

Die utu-App: eine neue Welt der Vorteile

Außerdem können Flying Blue-Mitglieder von höheren Steuererstattungen profitieren, indem sie ihr Konto mit der mobilen App utu Tax-Free verbinden.

Um teilzunehmen, laden Sie die utu Tax-Free App von iOS und Google Play herunter, aktivieren Sie die utu Tax-Free Card und wählen Sie Flying Blue als Erstattungsmethode.

Nach der Aktivierung brauchen Reisende nur ihre utu Tax-Free Card-Nummer anzugeben, wenn sie an teilnehmenden Steuerrückerstattungskiosken in einem der 50 wichtigsten Reiseziele, in denen Mehrwertsteuer oder GST angeboten werden, einschließlich Singapur, Frankreich, Italien, Deutschland, Südkorea, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auswählen, wohin die Rückerstattung geschickt werden soll.

Um die ständig wachsende Liste der utu-Partner und -Vorteile zu entdecken und Ihr steuerfreies Einkaufserlebnis zu verbessern, besuchen Sie bitte www.utu.global

Über utu

utu (utu Pte Ltd) wurde 2015 von Branchenführern mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Reise- und Handelsbranche gegründet. utu verändert das steuerfreie Einkaufen weltweit, indem es Reisenden die Freiheit gibt, eine höhere Mehrwertsteuererstattung zu erhalten.

Über Flying Blue

Flying Blue ist das Vielfliegerprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Sie wurde 2005 gegründet und hat heute weltweit 17 Millionen Mitglieder, die Zugang zu einer Vielzahl von Prämien und Vorteilen haben und bei einer großen Auswahl von Fluggesellschaften, Einzelhandels- und Finanzpartnern Meilen sammeln und einlösen können.

