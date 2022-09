Uusi erittäin kestävä ja tulevaisuusvarma Handheld Algiz RT10

LIDKÖPING, Ruotsi, 8. syyskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Kestävien mobiililaitteiden johtava valmistaja Handheld Group ilmoitti tänään julkaisevansa täysin uuden Algiz RT10 -tabletin. Tässä erittäin kestävässä 10-tuumaisessa Android-mallissa on upea muotoilu ja suorituskyky sekä tulevaisuusvarmaa teknologiaa. Näiden ominaisuuksien ansiosta tabletti säilyttää monipuolisuutensa koko käyttöikänsä ajan.

Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä

https://www.multivu.com/players/uk/9083551-handheld-launches-all-new-algiz-rt10-ultra-rugged-android-tablet/

Handheld launches the all-new Algiz RT10 ultra-rugged Android tablet with future-proof features

Uusi Algiz RT10 on erittäin kestävä tabletti. Siinä on vesi- ja pölytiivis IP67-kotelointi, ja se kestää myös iskuja ja äärilämpötiloja. Vankasta kuorestaan huolimatta se on ohut ja kevyt ja painaa vain 980 grammaa. Algiz RT10 kuuluukin luokkansa kevyimpiin 10 tuuman kosketusnäytöllä varustettuihin tabletteihin. Huippunopea Qualcomm® Snapdragon 480 5G -suoritin ja Android 11 -käyttöjärjestelmä toimivat tehokkaasti kenttätyössä. Tehokas suoritin ja tulevaisuusvarma 5G-yhteys takaavat suorituskyvyn vuosiksi eteenpäin. Lisäksi kestävä ulkokuori tekee laitteesta vastuullisen ja ympäristön kannalta hyvän valinnan.

Algiz RT10 rikkoo kestävien tablettien rajoja monilla tavoilla. 5G-yhteyden ansiosta sillä voi suoratoistaa videokuvaa kentällä. Laite on myös Googlen yrityskäyttöön suosittelemien laitteiden Android Enterprise Recommended (AER) -listalla. Algiz RT10:ssä on parannetut turvaominaisuudet, kuten biometrinen tunnistus (sormenjälkitunnistus) ja MaxGo-etähallintaohjelmisto, jolla voi hallita kaikkia järjestelmään liitettyjä laitteita.

Muita kestävän Algiz RT10 -tabletin huomionarvoisia ominaisuuksia:

Suuri näyttöresoluutio, auringonpaisteessa luettava 10-tuumainen kosketusnäyttö, jossa on vahvistettu lasi. Näyttö toimii myös sadesäällä, ja sitä voi käyttää käsineet kädessä.

Google GMS for Play Store- ja Google Maps -valmius.

5G, 4G/LTE (nopea tiedonsiirto), Wi-Fi, Bluetooth ja NFC.

Sisäänrakennettu u-blox NEO M8U -piirisarja GNSS-sijaintitietojen käyttämiseen GPS-, GLONASS-, Galileo-, QZSS- ja BeiDou-yhteyksien avulla.

13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera.

Koko päivän kestävä käyttäjän vaihdettava akku.

Lisävarusteina saatavilla käsiskanneri ja UHF-lukulaite.

Muita lisävarusteita ovat kantolaukut ja ajoneuvotelakat, joissa on liitäntä ulkoisille GPS- ja Wi-Fi-antennille.

"Algiz RT10 -Android-tabletissa yhdistyvät parhaalla tavalla liikuteltavuus, kenttätyössä vaadittava kestävyys ja yrityskäytössä tarvittavat teknologiset ominaisuudet. Tabletti tarjoaa aitoa liikkuvuutta ja sopii yrityksille, joissa tarvitaan joustava ratkaisu mihin tahansa ajoneuvoon", kertoo Handheldin tuotehallintajohtaja Johan Hed.

Hyödyllisiä linkkejä

Algiz RT10:n tekniset tiedot

Katso tuotevideo

Algiz RT10 lisävarusteet

Näe Algiz RT10 tulevilla messuilla

Lehdistökuvat

Tietoa Handheldista

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886863/Handheld_Algiz_RT10_rugged_tablet.jpg

SOURCE Handheld Group AB