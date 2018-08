Uusi PHNIX-invertterilämpöpumppu julkaistaan Skandinaviassa

Uusi PHNIX DC -invertterilämpöpumppu – Lisätietoa

Energiansäästö jopa 30 % A++-ErP-tasolla PHNIX DC -invertterilämpöpumppu toimii tehokkaasti lämmityksessä ha viilennyksessä lattialämmityksen, vesikonvektorien tai lämpöpatterien kanssa. Edistyneen lämpöpumpputeknologian ansiosta tuotesarja saavuttaa korkean tehokkuuden ja SCOP-arvon 4.0. PHNIX DC -invertterisarja kuluttaa 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset lämpöpumppuyksiköt.

Älykäs ja värikäs kosketusnäyttö PHNIX DC -invertterilämpöpumppusarjan 5-tuumaisessa, lankaohjattavassa LCD-näytössä on useita hyödyllisiä toimintoja, kuten veden lämpökäyrän näyttö, helppo ajastus, äänettömyyspainike ja äänettömyyden ajastin. Siinä on useita ohjaustiloja ja se on helppokäyttöinen, mikä johtaa parempaan käyttäjäkokemukseen.

Ohjaus 0,5 celsiusasteen tarkkuudella PHNIX DC -invertterilämpöpumppuyksiköt voivat vaihtaa kompressorien taajuutta automaattisesti lämmitys- tai viilennystarpeen mukaisesti. Kun kohdelämpötila on saavutettu, yksikkö käy matalammalla taajuudella, ja lämpötilaa voidaan hallita 0,5 celsiusasteen tarkkuudella.

Tietoa PHNIXistä

Kiinan johtava lämpöpumppujen valmistaja PHNIX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut lämpöpumpputuotteiden ja energiansäästöratkaisujen tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon. Lähes 50 % PHNIXin tuotteista viedään Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja muille ulkomaisille markkinoille. Lisätietoa PHNIXistä ja sen tuotteista saat vierailemalla osoitteessa www.phnix-e.com.

Valokuva - https://mma.prnewswire.com/media/727459/PHNIX_house_heating_hot_water.jpg

