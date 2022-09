UVentures e Qetaifan Projects lançam "Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-y", um festival de entretenimento exclusivo na praia para a Copa do Mundo 2022 no Catar

DOHA, Catar, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A UVentures e a Qetaifan Project anunciaram sua parceria para criar uma área de entretenimento na ilha Qetaifan do Norte, localizada na nova cidade de Lusail, na parte norte de Doha, no Catar, durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Administrada em conjunto pelo Madaeen Al Doha Group em parceria estratégica com a Fusion Hospitality and Exhibitions, a área funcionará desde o início da manhã até tarde da noite durante todo o torneio, o que permitirá aos hóspedes desfrutar de uma variedade completa de serviços de hospitalidade, atividades, alimentos e bebidas, pontos de venda e apresentações de música ao vivo.

O festival será um espaço de entretenimento único no Catar, onde a música terá um papel central. A área contará com músicos e artistas locais durante todo o dia, combinado com concertos e apresentações especiais de artistas emergentes e de renome mundial.

"Estamos entusiasmados em colocar nossa visão em ação para o evento mais esperado do mundo. ⁸O Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y é um conceito de entretenimento inédito, que tem como objetivo levar a experiência do torcedor a um nível diferente no Catar. Estamos confiantes de que, com o apoio de nossos parceiros e das partes interessadas que nos apoiam, bem como com os esforços incansáveis de nossa equipe, daremos vida a uma experiência de entretenimento holística e histórica." [Sheikh Nasser Abdulaziz Al Thani – diretor de desenvolvimento de negócios da Qetaifan Projects]

"Estamos entusiasmados em fazer parte do evento esportivo mais seguido do mundo que será realizado este ano no Catar. Junto com nossos parceiros, nosso objetivo é oferecer uma oferta de entretenimento que melhore a experiência mágica de assistir a Copa do Mundo". [Xavier Adsera – CEO da UVentures]

"Estima-se que a Qetai-Fan Beach Fest seja uma das experiências mais exclusivas que será oferecida aos torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA 2022 e, como Fusion, estamos ansiosos para apoiar o sucesso deste festival. Junto com nossos parceiros, os visitantes poderão desfrutar de algumas das apresentações e atividades mais memoráveis dentro deste evento mundial único na vida." [Ryan Elzein – diretor, Fusion Group Holding]

Para ajudar com os desafios de mobilidade, o Qetai-Fan Beach Fest oferecerá aos torcedores serviços de transporte para acessar o festival de diferentes pontos de interesse em todo o país.

Os ingressos oficiais para o Qetai-Fan Beach Fest serão disponibilizados nas próximas semanas, juntamente com o anúncio de músicos e outros artistas. O festival na praia contará com seções VIP que serão patrocinadas por um seleto grupo de embaixadores da marca para oferecer experiências e hospitalidade personalizadas.

