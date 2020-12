Užší spolupráce mezi Čínou a Japonskem ve zdravotnictví pomůže zlepšit zdraví lidí i celé země

- Globální zdravotní fórum Boao pro Asii (Global Health Forum of Boao Forum for Asia) se stalo sponzorem Čínsko-japonského zdravotního fóra pro novou dobu, které nastínilo nové možnosti spolupráce v oblasti zdravotnictví

PEKING, 25. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Čínsko-japonské zdravotní fórum pro novou dobu (China-Japan Health Forum for the New Era), sponzorované Globálním zdravotním fórem Boao pro Asii (Global Health Forum of Boao Forum for Asia) a Globální zdravotní organizací Nippon (Nippon Global Medical Organization), se uskutečnilo 22. prosince 2020. Tohoto fóra se zúčastnili zástupci Číny a Japonska, mezi které, mimo jiné, patřili: Čchen Ču, místopředseda čínského Národního lidového kongresu (NPC), Čou Siao-čchuan, místopředseda představenstva Fóra Boao pro Asii, Li Pao-tung, generální tajemník Fóra Bao pro Asii, Margaret Čchan Fung Fu-čchun, prezidentka Globálního zdravotního fóra, vedoucí představitelé samosprávy města Čching-tao, Tošihiro Nikai, generální tajemník Liberální demokratické strany Japonska a Jasuo Fukuda, bývalý japonský předseda vlády.