Užšia spolupráca medzi Čínou a Japonskom v zdravotníctve pomôže zlepšiť zdravie ľudí aj zeme

Globálne zdravotné fórum Boao pre Áziu (Global Health Forum of Boao Forum for Asia) sa stalo sponzorom Čínsko-japonského zdravotného fóra pre novú dobu

PEKING, Dec. 29, 2020 /PRNewswire/ -- Čínsko-japonskej zdravotné fórum pre novú dobu (China-Japan Health Forum for the New Era), sponzorované Globálnym zdravotným fórom Boao pre Áziu (Global Health Forum of Boao Forum for Asia) a Globálnou zdravotnou organizáciou Nippon (Nippon Global Medical Organization), sa uskutočnilo 22. decembra 2020. Tohto fóra sa zúčastnili zástupcovia Číny a Japonska, medzi ktorých, okrem iného, patrili: Čchen Ču, podpredseda čínskeho Národného ľudového kongresu (NPC), Čou Siao-čchuan, podpredseda predstavenstva fóra Boao pre Áziu, Li Pao-tung, generálny tajomník fóra Boao pre Áziu, Margaret Čchan Fung Fu-čchun, prezidentka Globálneho zdravotného fóra, vedúci predstavitelia samosprávy mesta Čching-tao, Tošihiro Nikai, generálny tajomník liberálnej demokratickej strany Japonska a Jasuo Fukuda, bývalý japonský predseda vlády.