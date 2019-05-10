В 125-ю сессию Кантонской ярмарки посетили 195 000 покупателей, а объем заключенных сделок достиг 29,73 млрд долл. США

Выставку посетили 88 009 гостей из стран инициативы "Пояс и путь" (45,03 процента об общего числа посетителей), заключившие сделки на 10,63 млрд долл. США. Продукция по этим торговым соглашениям будет экспортироваться в 64 страны мира, что на 9,9 процентов больше, чем в прошлом году.

Пресс-секретарь Кантонской ярмарки и заместитель генерального директор Китайского центра внешней торговли Сю Бин (Xu Bing) отметил: "Кантонская ярмарка остается важным каналом для развития международных торговых сетей как китайскими, так и международными предприятиями, выступая в качестве трамплина на мировой рынок".

"Участники выставки продемонстрировали мощный потенциал технологических разработок, создания инновационных продуктов и развития собственных брендов. На этой сессии ярмарки мы видели множество продуктов, обладающих высокой добавленной стоимостью и повышающих популярность торговых марок, - добавил он. - Чтобы в наилучшем свете показать достижения нашего прогресса покупателям из всех уголков земного шара, организаторы Кантонской ярмарки разработали новые сервисы и представили таргетированные методы маркетинга в дополнение к нашей многофункциональной торговой платформе. Все эти инициативы направлены на содействие бизнесу в раскрытии максимального потенциала".

Кантонская ярмарка, в программу которой входят 128 мероприятие, 26 региональных рыночных форумов, экспозиции товаров китайских и зарубежных производителей, а также активности, направленные на оптимизацию цепочек поставок и дистрибуции, не только предоставляет важную рыночную информацию и практические разработки, помогающие компаниям принимать обдуманные решения, но и формирует открытую платформу для обмена знаниями и стимулирования устойчивого развития торговли.

Возможности импорта для зарубежных предприятий: 650 иностранных экспонентов из 38 стран и регионов мира имели возможность открыть для себя обширный потенциал китайского рынка, продемонстрировав свои умные и экологичные решения в ходе завершившейся сессии выставки. Международный павильон стал своеобразным мостом, обеспечивающим международным компаниям быстрый доступ на рынок Поднебесной и возможность установления долгосрочных партнерских отношений с потенциальными клиентами.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/885163/Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair