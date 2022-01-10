В 2021 году объем продаж EcoFlow утроился второй год подряд

News provided by

EcoFlow Inc.

Jan 10, 2022, 02:00 ET

Компания достигает годовой выручки в 200 млн евро и увеличивает свои рыночные доли

EcoFlow Portable Power Stations
EcoFlow Portable Power Stations

ПАРДУБИЦЕ (Чешская Республика), 10 января 2022 г. /PRNewswire/ -- На этой неделе компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках энергии и возобновляемых энергоносителях, сообщила о том, что ее годовая выручка за 2021 год достигла 200 миллионов евро, увеличившись на 275% по сравнению с прошлым годом. Компания EcoFlow более чем утроила общемировой объем продаж второй год подряд, опередив мировой рынок портативных электростанций по совокупному среднегодовому темпу роста на 42%. Наиболее примечательным стал результат по Европе, где объем продаж EcoFlow увеличился в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

«Впечатляющий рост продаж может объясняться несколькими факторами, — заявил руководитель международного отдела продаж компании EcoFlow Аллен Чжэн (Allen Zheng). — Основными причинами являются расширение географии нашего присутствия до более чем 100 регионов и полное внедрение модельных рядов RIVER и DELTA. Свою роль также сыграло повышение спроса на источники питания, вызванное увеличением числа чрезвычайных ситуаций с перебоями энергоснабжения в связи с погодными условиями».

Помимо быстрого роста продаж, 2021 год стал поворотным годом для EcoFlow. В июне компания получила инвестиции серии B в размере более 100 млн долларов США от китайского фонда Sequoia, Hillhouse и CICC. Этот раунд финансирования вывел компанию на уровень ведущих лидеров отрасли, в результате чего ее стоимость превысила 1 млрд долларов. Месяцем позже компания EcoFlow представила DELTA Pro — первый в отрасли портативный домашний аккумулятор — на платформе Kickstarter. Модель EcoFlow DELTA Pro побила рекорд Kickstarter, став технологическим проектом с наибольшим финансированием, который привлек свыше 10,6 млн евро и был назван одним из 100 лучших изобретений 2021 года по версии TIME.

В 2021 году компания EcoFlow также активизировала свою роль в решении экологических проблем и обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям. В марте EcoFlow запустила долгосрочную кампанию по сбору средств на восстановление лесов в рамках плана «Миллион лесов» — экологического проекта, совместно инициированного Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Климатической организацией и благотворительной организацией China Green Foundation. В сентябре EcoFlow запустила образовательную кампанию под названием "Peace of Mind" («Мир разума»), целью которой является информирование людей о том, насколько важна подготовленность к стихийным бедствиям, с участием лидеров общественного мнения и профильных экспертов.

«Мы уверенно смотрим в 2022 год, поскольку достигнутое нами в прошлом году служит хорошим показателем. EcoFlow продолжит расширять свою деятельность социально ответственным образом, обеспечивая электропитание для нового мира», — заявил г-н Чжэн.

Информация о компании EcoFlow 

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 85 регионах мира с помощью своих модельных рядов DELTA и RIVER, включая портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 35 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1719254/EcoFlow_Portable_Power_Stations.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.

Also from this source

EcoFlow verdreifacht den Umsatz im Jahr 2021 im zweiten...

EcoFlow triplica le vendite per il secondo anno consecutivo nel...

Explore

More news releases in similar topics