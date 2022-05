В ассортимент Supermicro войдут серверы на базе суперчипа NVIDIA Grace CPU

«Компания NVIDIA сотрудничает с компанией Supermicro в целях быстрого вывода на рынок инновационной продукции, — заявил старший директор по ускоренным вычислениям компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). — Выход серверов Supermicro с суперчипами NVIDIA Grace CPU позволит оптимизировать широкий спектр нагрузок для удовлетворения потребностей современных центров обработки данных».

Разработанные компанией Supermicro комплексные ИТ-решения обеспечивают клиентам универсальное обслуживание в соответствии с их потребностями. Supermicro тестирует и интегрирует разные сочетания аппаратного и программного обеспечения, что обеспечивает их соответствие на серверном и стоечном уровнях текущим и будущим потребностям ИТ-специалистов. В рамках этой постоянной практики компания Supermicro включит суперчип NVIDIA Grace CPU в решения, оптимизированные для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных. В частности, суперчип NVIDIA Grace CPU совместим с новейшим протоколом PCIe Gen5, что обеспечивает оптимальное 400Гб/с взаимодействие с платформой NVIDIA Quantum-2 InfiniBand или NVIDIA Spectrum Ethernet, включая карты интеллектуального сетевого интерфейса NVIDIA ConnectX®-7 и блоки обработки данных NVIDIA BlueField-3, что обеспечивает возможность безопасного и ускоренного выполнения задач, связанных с высокопроизводительными вычислениями и ИИ.

Компания Supermicro сотрудничает с NVIDIA на протяжении многих лет, предоставляя самые передовые ускорители для видеокарт, систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений широкому кругу пользователей. Благодаря новому суперчипу NVIDIA Grace CPU весь программный пакет NVIDIA, включая NVIDIA AI Enterprise, будет беспрепятственно функционировать на будущих серверах Supermicro. Кроме того, компания Supermicro продолжит поддерживать NVIDIA Omniverse Enterprise, способствуя ускорению сотрудничества в области 3D-проектирования и моделирования промышленных виртуальных миров и цифровых двойников.

Более подробная информация о последних системах Supermicro, сертифицированных по стандартам NVIDIA, представлена на сайте www.supermicro.com/ampere.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи.

