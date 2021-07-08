В ближайшие 5 лет GWM вложит 100 млрд юаней в НИОКР по новым энергоносителям / ИИ

Официальные отчеты показывают, что в сфере новых энергоносителей силовая батарея "Dayu", представленная компанией GWM, искореняет проблемы пожаро- и взрывоопасности, когда элементы с использованием различных химических систем сталкиваются с явлением теплового разгона, тем самым развеивая опасения пользователей относительно безопасности электромобилей. В сфере комбинированных источников энергии первая в мире гибридная трансмиссия DHT на платформе L.E.M.O.N., представленная компанией GWM, обеспечивает возможность переключения с бензинового на электрический двигатель на основе интеллектуальной обработки информации об окружающей обстановке, позволяя достигать коэффициента экономии топлива на уровне выше 50% в условиях городского цикла. Чем выше скорость транспортного средства при движении по трассе, тем выше коэффициент экономии топлива. В области водородной энергетики компания GWM разработала катодный воздухоочиститель с 4 элементами воздушного фильтра, включая активированный уголь и синтетическое волокно, для защиты топливных элементов, которые могут интенсивно поглощать и отфильтровывать вредные вещества и обеспечивать эффективную защиту топливной системы на протяжении срока ее службы. Ее самостоятельно разработанная система управления водородом активно контролирует надежность системы, гарантируя всестороннюю безопасность транспортных средств и людей, а также оптимизируя конструкцию клапанов и трубопроводов системы хранения водорода.

Компания GWM способствует модернизации платформы "COFIS Intelligence" 1.0 до версии 2.0. В ней используется новейшая электронная и электрическая архитектура GEEP, а также интеллектуальное шасси с проводным управлением, поддерживающее автоматическое вождение на уровне L4, и стимулируются интеграция и модернизация интеллектуальной кабины, интеллектуального вождения и интеллектуальных сервисов, что позволяет автомобилям GWM стать умными туристическими терминалами, предоставляющими услуги, охватывающие более 40 сценариев. Например, рулевое колесо в интеллектуальной кабине GWM iNest 2.0 может переноситься на левую или правую сторону либо в центр согласно положению приборной панели, а сиденье может поворачиваться на 360 градусов, что позволяет в любой момент переходить в режим встречи. Новейшая косметологическая система с использованием коллагеновых средств обеспечивает уход за кожей непосредственно в салоне автомобиля. Установленный в автомобиле кислородный генератор удовлетворяет потребности в получении кислорода как для бытовых, так и для медицинских целей. Система сетевого взаимодействия GWM IOT также обеспечивает возможность связи между автомобилем и домом, голосового управления домашними интеллектуальными устройствами и пр., обогащая пользователям их «автомобильную жизнь».

В отношении НИОКР компания GWM всегда придерживалась концепции «избыточных инвестиций и продуманных исследований и разработок». На данный момент она получила свыше 10 тысяч технических патентов. Кроме того, она активно развивает свой кадровый потенциал в сфере НИОКР и сформировала команду, состоящую из экспертов в различных областях из многих стран, а численность персонала ее подразделений, занимающихся научными исследованиями и разработками, составляет около 15 тысяч человек.

Инвестиции в НИОКР объемом 100 млрд юаней позволят компании GWM привлечь еще больше высококвалифицированных специалистов со всего мира, непрерывно наращивать свой потенциал в сферах, охватывающих новые энергоносители и искусственный интеллект, а также реализовывать Стратегию GWM 2025, способствующую «экологичному, интеллектуальному, усовершенствованному и коллективному» развитию.

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