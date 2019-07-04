В Будапеште состоялась встреча "Venture Tianfu"

В мероприятии, направленном на интеграцию инновационных мировых ресурсов, налаживание связей между Чэнду и престижными университетами, предприятиями и учреждениями Венгрии в сферах обмена высококвалифицированными кадрами, разработки прикладных сценариев и преобразовании рынка, приняли участие заместитель главы Муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая в г. Чэнду г-н Хао Канли (Hao Kangli), член парламента Венгрии г-н Лайош Олах (Lajos Olah), заместитель генерального секретаря Муниципального комитета Народного политического консультативного совета КНР г-жа Хуан Юаньюн (Huang Yuanyong), заместитель директора Венгерского агентства по содействию экспорта г-н Роланд Лайтай (Roland Lajtai), председатель Комитета Народного политического консультативного совета Китая в р-не Лунцюаньи г-н Сунь Бо (Sun Bo), заместитель генерального директора Управления по вопросам науки и техники при Городской администрации по делам иностранных экспертов г. Чэнду г-н Чэнь Сю (Chen Xu), заместитель директора Управления по вопросам высокотехнологичных инноваций и новой экономики Административного комитета TFNA в г. Чэнду г-н Хуан Лэй (Huang Lei), глава Управления по вопросам науки и технологий и Подразделения высокотехнологичного развития и индустриализации при Бюро по вопросам интеллектуальной собственности г. Чэнду г-н Шэнь Линь (Shen Lin).