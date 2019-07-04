В Будапеште состоялась встреча "Venture Tianfu"

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The Executive Committee of Venture Tianfu

Jul 04, 2019, 07:14 ET

БУДАПЕШТ (BUDAPEST), Венгрия, 4 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине дня 28 июня в библиотеке Университета имени Лоранда Этвёша состоялось мероприятие под названием "Venture Tianfu in Budapest". Свыше 100 представителей венгерского парламента, Венгерского агентства по содействию экспорту, местных технологических компаний, ведущих вузов страны, а также крупные китайские предприниматели, международные бизнес-инкубаторы, авторитетные эксперты и молодежные команды из Чэнду и Будапешта обсудили новые тенденции и возможности для сотрудничества в сфере инноваций и предпринимательства.

Mr. Hao Kangli, Vice Chairman of Chengdu Municipal Committee of Chinese People's Political Consultative Conference
Mr. Hao Kangli, Vice Chairman of Chengdu Municipal Committee of Chinese People's Political Consultative Conference

В мероприятии, направленном на интеграцию инновационных мировых ресурсов, налаживание связей между Чэнду и престижными университетами, предприятиями и учреждениями Венгрии в сферах обмена высококвалифицированными кадрами, разработки прикладных сценариев и преобразовании рынка, приняли участие заместитель главы Муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая в г. Чэнду г-н Хао  Канли (Hao Kangli), член парламента Венгрии г-н Лайош Олах (Lajos Olah), заместитель генерального секретаря Муниципального комитета Народного политического консультативного совета КНР г-жа Хуан Юаньюн (Huang Yuanyong), заместитель директора Венгерского агентства по содействию экспорта г-н Роланд Лайтай (Roland Lajtai), председатель Комитета Народного политического консультативного совета Китая в р-не Лунцюаньи г-н Сунь Бо (Sun Bo), заместитель генерального директора Управления по вопросам науки и техники при Городской администрации по делам иностранных экспертов г. Чэнду г-н Чэнь Сю (Chen Xu), заместитель директора Управления по вопросам высокотехнологичных инноваций и новой экономики Административного комитета TFNA в г. Чэнду г-н Хуан Лэй (Huang Lei), глава Управления по вопросам науки и технологий и Подразделения высокотехнологичного развития и индустриализации при Бюро по вопросам интеллектуальной собственности г. Чэнду г-н Шэнь Линь (Shen Lin). 

Успех этого мероприятия не только позволил создать платформу для коммуникаций и сотрудничества в вопросах инноваций и предпринимательства между Чэнду и Будапештом, но и расширил масштабы двустороннего сотрудничества в данной сфере, активизировал процесс обмена талантливыми кадрами, углубил интеграцию между учебными заведениями, дал новый стимул для развития экономики и торгово-экономического обмена, создав благоприятные условия для непрерывного прогресса экосистемы в Чэнду, превращающей город в центр инноваций и предпринимательства с международным авторитетом.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/942935/Executive_Committee_of_Venture_Tianfu.jpg

SOURCE The Executive Committee of Venture Tianfu

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В Будапеште состоялась встреча "Venture Tianfu"

News provided by

The Executive Committee of Venture Tianfu

Jul 04, 2019, 07:14 ET