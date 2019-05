V Čao-čchingu byl zahájen „Inkubační program cloudové a mobilní technologie" společnosti Microsoft

Platforma Unicorn Field v Čao-čchingu oficiálně zahájila provoz.

KANTON a ČAO-ČCHING, Čína, 29. května 2019 /PRNewswire/ -- Dne 22. května se v novém městě Zhaoqing New Area (budovaného poblíž Čao-čchingu) úspěšně uskutečnil Summit vědy a technologických inovací a rozvoje 2019 Čao-čching na téma „Vytváření budoucnosti inteligentně pomocí vědy a inovací", na kterém byla oficiálně spuštěna Inkubační platforma cloudových a mobilních aplikací v Čao-čchingu v rámci „Inkubačního programu cloudové a mobilní technologie" společnosti Microsoft. Inkubační platforma přezdívaná „Unicorn Field" (platforma pro technologické startupy), byla společně vybudována řídicím výborem města Zhaoqing New Area a společností Microsoft China a řízena společností Heungkong Cloud Science and Technology (Čao-čching) Co., Ltd., s cílem vytvořit masový inovační prostor se zaměřením na velká data a umělou inteligenci jako hlavní oblasti inkubace. Prvních šest inkubovaných týmů získalo ocenění.