V Cap Cana budou vybudovány luxusní vily s povolením zabíjet čas: ostrovní resort Island Reserve Margaretaville Cap Cana bude otevřen v říjnu

Počínaje dneškem jsou spuštěny rezervace all-inclusive resortu s 228 apartmány, 40 ultra luxusními vilami se soukromými bazény, expanzivní restaurací a zábavním parkem

MIAMI, 11. května 2021 /PRNewswire/ -- Karisma Hotels & Resorts , oceněná společnost vlastnící rozsáhlé portfolio nemovitostí zahrnující Latinskou Ameriku, Karibik a Mexiko a Margaritaville , globální značka životního stylu, která je synonymem zábavy a eskapismu, otevře v říjnu 2021 dveře nového pětihvězdičkového resortu Margaritaville®Island Reserve Cap Cana . Bude tak otevřen již druhý resort značky Island Reserve vytvořený ve spolupráci s Karisma a Margaritaville – a první v Dominikánské republice. Nová stavba kombinuje vybavení prvotřídního, all-inclusive resortu s pohodovým životním stylem typickým pro Margaritaville. Rezervace se otevírají dnes s parádní otevírací sazbou začínající na 209 USD na jednu osobu za noc.

„Po uvedení konceptu Island Reserve na Riviera Maya jsme nadšeni z našeho pokračujícího partnerství s Margaritaville za účelem přivedení tohoto životního stylu do Dominikánské republiky způsobem, který jistě vytvoří z Cap Cana dovolenkovou destinaci," uvedl Mario Mathieu, senior viceprezident podnikového vývoje, designu a stavitelství v Karisma Hotels & Resorts. „Cap Cana je ideálním prostředím pro nejnovější přírůstek do portfolia a skutečně vystihuje bezstarostný eskapismus, který je pro značku zásadní."

Partnerství s Karisma bylo pro Margaritaville plodné, neboť rozšiřuje stopu společnosti v Karibiku.

„Jsme rádi, že můžeme představit Margaritaville Island Reserve na Cap Cana v Dominikánské republice, na jedné z nejvíce ohromujících pláží na světě," prohlásil John Cohan, generální ředitel společnosti Margaritaville. „Naše rozšiřující se partnerství s Karisma spočívá v poskytování dokonalého ostrovního zážitku – relaxace, zábavy, výjimečného stolování, nadstandardních služeb a kvalitní zábavy – to vše je k dispozici k užívání v duchu Margaritaville."

Ohromující přímořské prostředí pro nevídané výlety

Resort Margaritaville Island Reserve Cap Cana je umístěn na ohromující pláži Juanillo, která je světově proslulá dlouhými kilometry nedotčeného bílého písku, průzračnou tyrkysovou vodou a idylickými západy slunce. Margaritaville Island Reserve Cap Cana se nachází pouhých 15 minut od mezinárodního letiště Punta Cana a nabízí 228 apartmánů a 40 vil, které jsou navrženy s prvky inspirovanými přímořským prostředím destinace, aby přepravily hosty do ráje. Zážitek „bez starostí" je kompletní a nabízí nesrovnatelnou úroveň služeb od místních resortních Island Ambassadorů, kteří uspokojí všechny potřeby hostů; pokoje jsou navíc vybavené moderními vymoženostmi, jako jsou přizpůsobená občerstvovací centra na pokojích s dobrotami značky Joe Merchant a přístup ke 24hodinovému stravování v pokoji Karisma Island Reserve Inclusive® .

Hosté si mohou vybrat ze 13 luxusních pokojů, včetně plaveckých a líbánkových apartmá, stejně jako signaturních vil. Apartmá Jimmy Buffett nabízí nádherný výhled na Karibské moře z horního patra hlavní budovy pro hosty doplněné o rozlehlé vnitřní a venkovní zábavní prostory, včetně 300 čtverečních stop zařízené terasy a vlastního grilu pro soukromé kulinářské zážitky.

Očekává se také, že nadcházející otevření resortu bude mít významný dopad na místní cestovní ruch v Dominikánské republice, což po pandemii Covid-19 přinese tolik potřebný hospodářský růst.

„Spolupracovat s Karisma Hotels & Resorts na oživení slavné značky Margaritaville Island Reserve v Cap Cana bylo privilegium," dodal Jesus Barteras, prezident firmy Cobbo Bay Developers SA sídlící v Dominikánské republice. „Těšíme se na pozitivní ekonomický dopad tohoto resortu na místní pohostinství a Dominikánskou republiku jako celek."

Luxusní a exkluzivní vilové ubytování

Charakteristickým prvkem objektu je 40 ultra luxusních Island Reserve vil, z kterých mají hosté exkluzivní přístup k rozlehlému lagunovému bazénu a S.O.S. plovoucímu baru se závěsnými postelemi pro relaxaci v pohodlí. Každá vila nabízí maximální požitek, královskou manželskou postel, kuchyňský kout, snídaňový bar, obývací pokoj a rozsáhlou venkovní terasu s vlastním bazénem nebo přímým přístupem do lagunového bazénu.

Expanzivní zábava a noční život v Gourmet Village

V centru letoviska je hostům k dispozici Gourmet Village jako ultimátní místo k relaxaci a zábavě. Hosté si zde budou moci vychutnat pohlcující hudbu, zábavu a nenáročné, ale rafinované kulinářské a nápojové nabídky, které zajistí personalizovaný dovolenkový zážitek od začátku do konce pobytu.

Expanzivní destinace zahrnuje Margaritaville Main Stage, městské divadlo, které bude zdrojem každodenní zábavy a tropických melodií, které doplní atmosféru pobřežní živé oblasti. Hosté zde naleznou také četné možnosti stravování v sedmi z celkových deseti jídelních a nápojových lokací resortu: od nádherně připravených těstovin z italské tratorie Frank & Lola přes výběrové kousky v JWB Steakhouse až po asijské speciality v Mon So Wi.

Vedle nekonečného bazénu se bude nacházet centrálně umístěný hotspot Rum Runners, kde hosté mohou mixovat, míchat a vychutnávat si odborně vytvořené menu odkazující na dlouhou historii Dominikánské republiky a Západní Indie jako výrobců jedněch z nejlepších rumů na světě. 5 o'Clock Somewhere Bar & Swim Up Bar, který se může pochlubit výhledem na pláž Juanillo, je ideálním místem pro koktejl u bazénu, vychlazené pivo nebo margaritu.

Ve sportovním centru Sport Hub, které se nachází v Gourmet Village, se hosté mohou zapsat na své oblíbené aktivity: od pickleballu až po tenisové a aqua fitness kurzy. Ti, kteří si chtějí dopřát extra požitek, si budou moci vychutnat 11.000 čtverečních stop odpočinku a relaxace v St. Somewhere Spa a fitness centru Fins Up! s 2200 čtverečními stopami, které bude otevřeno 24 hodin pro každého, kdo se chce znovu nabrat energií, zpevnit svaly nebo se pustit do nové cvičební výzvy. Stejně tak bude dopřávána zábava i dětem, a to v dětském klubu Parakeet, kde na ně čekají různé zábavné denní aktivity s dozorem. Rovněž se zde nachází i svatební lokace resortu s názvem Sky Wedding s krásným výhledem ze soukromé střechy, která je dokonalým romantickým prostředím pro výměnu manželských slibů.

Rezervace a zkušenosti Island Reserve Inclusive®

Rezervace se otevírají dnes a sazby Island Reserve Inclusive pokrývají všechna ubytování včetně daní, prémiové nabídky potravin a nápojů, 24hodinové pokojové služby, osobní domovnické služby Island Ambassador a mnoho dalšího. Štědré otevírací sazby začínají na 209 USD na osobu za noc pro rezervace uskutečněné do 15. června 2021 a s datem příjezdu od 1. října 2021 do 30. června 2022.

Aby byl zajištěn celistvý přístup k bezpečnosti a pohodě hostů, vytvořila společnost Karisma Hotels & Resorts komplexní blahobytný program s názvem Karisma Peace of Mind ™ , který podle požadavků CDC zahrnuje bezplatný antigenní test na místě pro hosty cestující do Spojených států.

Pro více informací a pro rezervaci kontaktujte svého cestovního poradce nebo navštivte: www.margaritaville.islandreserveresorts.com .

Architektonické nákresy jsou k dispozici zde .

O Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts je oceněná luxusní hotelová společnost, která vlastní a spravuje působivé portfolio nemovitostí v Latinské Americe, Karibiku a Evropě. Mezi značky jejích nemovitostí patří Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; a Karisma Hotels Adriatic. Tyto objekty byly oceněny nejlepšími cenami v oboru, včetně ocenění „Top 100 Hotels in the World" Conde Nast Traveler, „Top 30 Hotels in Cancún", „Best Hotels for Romance" od TripAdvisor® Traveler a „Five Diamond Award" a „Four Diamond Award" od AAA. Společnost Karisma Hotels & Resorts je odhodlána podporovat zaměstnance a komunitu a zároveň poskytovat svým hostům autentické zážitky, během čehož získává celosvětové uznání za její vstřícný a kreativní přístup k řízení pohostinství a produktovým inovacím.

O Margaritaville

Margaritaville, životní styl již od roku 1977, je globální značka životního stylu inspirovaná Jimmym Buffettem, jehož písně evokují vášeň k útěku do tropů a relaxaci.

Margaritaville nabízí více než 20 ubytovacích míst a více než 20 dalších projektů ve svém podnikání, s téměř polovinou ve výstavbě, dvě herní nemovitosti a více než 60 jídelních a nápojových prostor, včetně signaturních konceptů, jako je Margaritaville Restaurant a JWB Prime Steak and Seafood a 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Více než 20 milionů cestujících každý rok změní svou zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku návštěvou resortu, rezidenční destinační nemovitosti, rekreačního klubu, rekreačního domu k pronájmu nebo restaurace Margaritaville. Spotřebitelé mohou také každodennímu životu uniknout prostřednictvím kolekce produktů pro životní styl Margaritaville, včetně oblečení, obuvi, zařízení pro výrobu domácích mražených nápojů, domácích dekorací, satelitní rozhlasové stanice a další.

Chcete-li se dozvědět o závazku Margaritaville ke zdraví, bezpečnosti a hygieně, navštivte nás na adrese: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505904/Margaritaville_Island_Reserve_By_Karisma_Cap_Cana_Logo.jpg

SOURCE Karisma Hotels & Resorts